DFB: Klopp bestätigt Eberls Prognose

Benjamin Zügner 15.08.2026 • 20:17 Uhr Jürgen Klopp spricht in einem vom DFB veröffentlichten Interview erstmals in seiner Funktion als Bundestrainer – und verkündet dabei den ersten öffentlichen Auftritt in der kommenden Woche.

Jürgen Klopp ist seit Samstag offiziell im Amt des Bundestrainers. In einem ersten – vom DFB veröffentlichten – Interview sprach der 59-Jährige über seinen Plan der kommenden Wochen – und verkündete den ersten offiziellen Auftritt.

„Ich muss ja immer sagen: ‚Hoffentlich kommt nichts dazwischen‘, aber ich werde mir den Supercup anschauen, das ist geplant“, sagte der Nachfolger von Julian Nagelsmann in dem aufgezeichneten Talk mit DFB-Pressesprecherin Franziska Wülle.

Der Franz-Beckenbauer-Supercup zwischen Double-Sieger FC Bayern und Vizemeister Borussia Dortmund findet am Samstag, dem 22. August um 20.30 Uhr im Dortmunder Signal-Iduna-Park statt.

Damit bestätigte Klopp die Prognose von Bayern-Sportvorstand Max Eberl im Rahmen des Telekom-Cups am Samstag: „Ich bin mir sehr sicher, dass er zum Supercup kommen wird“, sagte Eberl bei MagentaTV.

Klopp besucht Bundesliga-Auftakt der Bayern

Doch wie sehen die Wochen danach aus? Die erste Länderspielperiode findet Ende September mit dem Nations-League-Auftakt gegen die Niederlande um Neu-Coach Xavi statt. „Das erste Bundesligaspiel werde ich mir anschauen (FC Bayern – VfB Stuttgart am 28. August; Anm. d. Red.) und auf dem Rückweg noch ein Bundesligaspiel anschauen.“

Klopp wird künftig als Nationaltrainer öfter am DFB-Campus in Frankfurt am Main weilen, im hessischen Wiesbaden hat der 59-Jährige seinen Wohnsitz.

Klopp: „Werde Gespräche führen“

Und: „Ich werde Trainer-Gespräche führen“, verkündete Klopp: „Die Gespräche werden super wichtig sein, ich freue mich darauf, Bundesliga-Trainerkollegen kennenzulernen. Man darf ja nicht vergessen, ich war lange weg.“

Nach seinem Abgang vom BVB im Sommer 2015 hatte Klopp neun Jahre als Trainer beim FC Liverpool gearbeitet. Es folgte ein Engagement als Head of Global Soccer bei Red Bull.