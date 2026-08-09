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Mischt Jürgen Klopp bei El Mala mit? Das ist dran!

Das ist an den El-Mala-Gerüchten dran

Jürgen Klopp soll im Transferpoker um den Nachwuchsnationalspieler Said El Mala und seinen Ex-Klub Borussia Dortmund involviert sein. SPORT1 verrät, was an den Gerüchten dran ist.
Liverpool-Legende Ian Rush spricht über Jürgen Klopp als neuen Bundestrainer - und traut der DFB-Elf auch bei der kommenden EM einiges zu. 
SPORT1
Jürgen Klopp soll im Transferpoker um den Nachwuchsnationalspieler Said El Mala und seinen Ex-Klub Borussia Dortmund involviert sein. SPORT1 verrät, was an den Gerüchten dran ist.

Jürgen Klopp hat beim näher rückenden Transfer von Said El Mala vom 1. FC Köln zu Borussia Dortmund nicht die Finger im Spiel.

Entgegen anders lautender Medienberichte ist der Bundestrainer an den Vorgängen rund um den Flügelspieler und seinen Ex-Verein nicht beteiligt. Nach Informationen von SPORT1 gab es auch noch keinen Austausch zwischen El Mala und dem DFB-Coach.

Nach übereinstimmenden Berichten will der BVB bei seinem Wunschspieler in Kürze einen neuen Vorstoß wagen. Demnach will der Bundesliga-Vizemeister dem Effzeh ein Angebot in Höhe von bis zu 55 Millionen vorlegen.

Köln noch gelassen – El Mala winkt dicker Vertrag

Sportchef Thomas Kessler hatte am Rande des Kölner Testspiels gegen Real Sociedad San Sebastián (2:1) gelassen reagiert. Er gehe von einem Verbleib El Malas aus – auch wenn er ergänzte: „Wenn etwas kommt, das für den FC in der Größenordnung ist, dass wir uns unterhalten wollen, werden wir das auch tun.“

Dem 19-jährigen El Mala winkt in Dortmund laut dem Express ein Fünfjahresvertrag und ein Jahresgehalt von rund fünf Millionen Euro. Klopp hatte die Schwarz-Gelben von 2008 bis 2015 trainiert.

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