Mischt Jürgen Klopp bei El Mala mit? Das ist dran!

SPORT1 09.08.2026 • 11:01 Uhr Jürgen Klopp soll im Transferpoker um den Nachwuchsnationalspieler Said El Mala und seinen Ex-Klub Borussia Dortmund involviert sein. SPORT1 verrät, was an den Gerüchten dran ist.

Jürgen Klopp hat beim näher rückenden Transfer von Said El Mala vom 1. FC Köln zu Borussia Dortmund nicht die Finger im Spiel.

Entgegen anders lautender Medienberichte ist der Bundestrainer an den Vorgängen rund um den Flügelspieler und seinen Ex-Verein nicht beteiligt. Nach Informationen von SPORT1 gab es auch noch keinen Austausch zwischen El Mala und dem DFB-Coach.

Nach übereinstimmenden Berichten will der BVB bei seinem Wunschspieler in Kürze einen neuen Vorstoß wagen. Demnach will der Bundesliga-Vizemeister dem Effzeh ein Angebot in Höhe von bis zu 55 Millionen vorlegen.

Köln noch gelassen – El Mala winkt dicker Vertrag

Sportchef Thomas Kessler hatte am Rande des Kölner Testspiels gegen Real Sociedad San Sebastián (2:1) gelassen reagiert. Er gehe von einem Verbleib El Malas aus – auch wenn er ergänzte: „Wenn etwas kommt, das für den FC in der Größenordnung ist, dass wir uns unterhalten wollen, werden wir das auch tun.“