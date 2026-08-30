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Jürgen Klopp macht Bayern-Ankündigung wahr

Klopp macht Ankündigung wahr

Jürgen Klopp besucht den FC Bayern an der Säbener Straße. Dabei führt er ein langes Gespräch mit Vincent Kompany.
Uli Hoeneß warf dem DFB ein "Friendly Takeover" vor, weil mit Marc Kosicke ein externer Berater zum Team um Bundestrainer Jürgen Klopp gehört. SPORT1-Chefreporter Stefan Kumberger ordnet diese Störfeuer im Podcast "Die Bayern-Woche" ein.
Christopher Mallmann
Jürgen Klopp besucht den FC Bayern an der Säbener Straße. Dabei führt er ein langes Gespräch mit Vincent Kompany.

Bundestrainer Jürgen Klopp hat den FC Bayern an der Säbener Straße besucht. Das gab der deutsche Rekordmeister am Sonntagnachmittag bekannt und veröffentlichte Bilder des 59-Jährigen an der Seite von Bayern-Cheftrainer Vincent Kompany.

Wie Aufnahmen der Bild und Sky belegen, war der 59-Jährige am Vormittag am Trainingsgelände des deutschen Rekordmeisters vorgefahren und verfolgte anschließend die Einheit der Münchner.

„Er ist Bundestrainer, er muss so viele Spiele wie möglich gucken, um direkt intensiv Einblicke zu bekommen. Deswegen ist er auch an der Säbener Straße, um Gespräche zu führen. Das erwarte ich vom Bundestrainer“, kommentierte SPORT1-Experte Stefan Effenberg das Geschehen im FIROCKX DOPPELPASS.

Klopp-Gespräch mit Kompany

Klopp hatte seinen Rekord bereits am Freitagabend angekündigt. „Ich bin am Sonntag bei Bayern am Trainingsgelände, um Spieler zu treffen und einfach Abläufe kennenzulernen“, sagte er vor dem Bundesliga-Auftakt zwischen den Münchnern und dem VfB Stuttgart (5:1) bei Sky.

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Am Sonntag machte er seine Ankündigung dann wahr. Dabei führte Klopp unter anderem ein langes Gespräch mit Bayern-Cheftrainer Vincent Kompany.

Seinen ersten Kader wird Klopp am 17. September nominieren. Mit diesem geht er in die Spiele der Nations League in den Niederlanden (24. September), gegen Griechenland in Augsburg (27. September), gegen Serbien in München (1. Oktober) und in Griechenland (4. Oktober).

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