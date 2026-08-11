Matthäus macht Nagelsmann wenig Hoffnung

Felix Kunkel 11.08.2026 • 10:22 Uhr Kurz vor dem offiziellen Amtsantritt von Jürgen Klopp blickt Lothar Matthäus auf die Arbeit von Julian Nagelsmann als Bundestrainer zurück - und wählt sehr kritische Worte.

Am Samstag tritt Jürgen Klopp offiziell die Nachfolge von Julian Nagelsmann als Bundestrainer an. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus blickt optimistisch auf die Zukunft der Nationalmannschaft unter dem neuen Coach, während er zu Nagelsmann ein kritisches Urteil fällt.

„Ich bin sicher, dass Jürgen Klopp die Wende bringen wird“, erklärte Matthäus in seiner Kolumne für Sky und schob hinterher: „Julian Nagelsmann hat dann doch sportlich und in der Kommunikation einige Fehler gemacht. Ob beim Thema Undav, Neuer oder einem gelernten Rechtsverteidiger bei der WM.“

Der 65-Jährige gehe nicht davon aus, „dass Nagelsmann so schnell einen Top-Job in Deutschland bekommt“. Der frühere Bayern-Profi erklärte auch, warum: „Hier steht er unter größerer Beobachtung als im Ausland.“

Nagelsmann? „Niemand will ihm persönlich was Böses“

„Niemand will ihm persönlich was Böses, auch ich nicht“, meinte Matthäus mit Blick auf Nagelsmann. „Aber er hat in der jüngsten Vergangenheit zu empfindlich auf Kritik reagiert und war teilweise sehr eingeschnappt.“

Abschließend betonte er: „Im Profifußball gibt es Kritik, wenn die Ergebnisse nicht stimmen oder kein attraktiver Fußball gespielt wird. Bei Julian war beides der Fall.“