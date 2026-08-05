DFB: Klopp? "Es ist neue Energie da"

SID 05.08.2026 • 12:48 Uhr Der Angreifer des VfB Stuttgart will alles dafür tun, auch unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp wieder eingeladen zu werden.

Deniz Undav erhofft sich vom neuen Bundestrainer Jürgen Klopp „einen Aufschwung“ für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. „Ich glaube, ein Trainerwechsel ist wie bei einem Verein, jeder Spieler muss sich neu beweisen, es ist neue Energie da“, sagte der Angreifer des VfB Stuttgart bei einer Medienrunde im Trainingslager der Schwaben in Grassau am Chiemsee.

Zugleich ist sich Undav bewusst, dass auch er Klopp von sich überzeugen muss. „Es kann sein, dass es eine komplett andere Aufstellung sein wird wie beim Bundestrainer davor“, sagte der 30 Jahre alte Publikumsliebling, „deswegen: einfach Leistung bringen und dann wird es hoffentlich geschätzt, dass ich dann eingeladen werde“.

Undav hofft auf Veränderungen unter Klopp