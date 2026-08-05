DFB: Klopp? "Es ist neue Energie da"

Deniz Undav erhofft sich vom neuen Bundestrainer Jürgen Klopp „einen Aufschwung“ für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. „Ich glaube, ein Trainerwechsel ist wie bei einem Verein, jeder Spieler muss sich neu beweisen, es ist neue Energie da“, sagte der Angreifer des VfB Stuttgart bei einer Medienrunde im Trainingslager der Schwaben in Grassau am Chiemsee.
Klopp? „Es ist neue Energie da“
Zugleich ist sich Undav bewusst, dass auch er Klopp von sich überzeugen muss. „Es kann sein, dass es eine komplett andere Aufstellung sein wird wie beim Bundestrainer davor“, sagte der 30 Jahre alte Publikumsliebling, „deswegen: einfach Leistung bringen und dann wird es hoffentlich geschätzt, dass ich dann eingeladen werde“.
Undav hofft auf Veränderungen unter Klopp
Die WM in den USA, Mexiko und Kanada und das frühe Ausscheiden der DFB-Auswahl im Sechzehntelfinale gegen Paraguay hatte Undav nach eigenem Bekunden schnell abgehakt: „Das hat ungefähr eine Woche gedauert.“ In diesen Tagen habe er allerdings nochmal viele „Szenarien im Kopf durchgespielt, warum, weshalb, wieso“, ins Detail aber ging er nicht: „Keiner von uns hat damit gerechnet und deswegen kam es auch für jeden überraschend, aber wie gesagt, es waren so Gedankenspiele nur für mich.“