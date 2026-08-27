Wegen DFB-Nominierungen: Matthäus übt leise Kritik an Klopp

Niklas Trettin 27.08.2026 • 09:28 Uhr Jürgen Klopp hat bereits den Tag, an dem er seinen ersten Kader der deutschen Nationalmannschaft bekannt geben will, verkündet. Lothar Matthäus hält diesen nicht für glücklich gewählt.

Am 17. September wird Jürgen Klopp seinen ersten Kader für die Nationalmannschaft vorstellen. Genau dieser Termin sorgt bei Lothar Matthäus aber für Skepsis. Der Rekordnationalspieler hält einen Donnerstag nicht für den idealen Zeitpunkt, um das Aufgebot zu veröffentlichen, und plädiert stattdessen für eine Nominierung an einem anderen Tag.

Seine Begründung: An Donnerstagen stehen für viele Nationalspieler wichtige Partien in der Europa League und Conference League an. Zwar seien die betroffenen Spieler vom Bundestrainer in der Regel bereits vorab informiert worden. Dennoch hält Matthäus die öffentliche Bekanntgabe kurz vor dem Anpfiff für problematisch.

„Es macht etwas mit der Psyche eines Spielers, wenn man vor einer wichtigen Partie danach gefragt wird“, merkte der Rekord-Nationalspieler bei Sky an. Auch Klopps Vorgänger Julian Nagelsmann und andere Bundestrainer hatten ihre DFB-Aufgebote schon an einem Donnerstag nominiert, was Matthäus nie so richtig gefallen hatte, wie er nun verrät.

Matthäus: Darum wäre der Freitag besser geeignet

„Der DFB wollte doch jeden Stein umdrehen! Das wäre aus meiner Sicht einer dieser Steine gewesen“, betonte Matthäus und schlug den Freitag als besseren Tag vor: „Dann hätten die Spieler genügend Zeit zur Verarbeitung.“

Auch dem Bundestrainer würde das zusätzliche Flexibilität verschaffen. Müsste ein nominierter Spieler nach einem Europapokaleinsatz verletzt passen, wären kurzfristige Nachnominierungen womöglich gar nicht erst notwendig.