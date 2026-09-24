Mit ihm hatte bei der DFB-Ankunft keiner gerechnet

Karim Adeyemi lässt gegen die Niederlande eine überaus aussichtsreiche Gelegenheit aus. Der deutsche Nationalspieler verfehlte aus kürzester Distanz - die Reaktion des Bundestrainers spricht Bände.

Ist das bitter! Karim Adeyemi hat für die deutsche Nationalmannschaft im Nations-League-Duell mit den Niederlanden eine nahezu hundertprozentige Torchance nicht genutzt.

Nathaniel Brown stürmte von links in die Box und setzte den mitgelaufenen Adeyemi sensationell in Szene. Der Querpass setzt allerdings einmal auf, der Stürmer vom FC Barcelona hatte Schwierigkeiten, den Ball zu kontrollieren – und setzte ihn völlig freistehend aus etwa acht Metern über das Tor!

Jürgen Klopp kann es nach der verpassten Chance von Karim Adeyemi kaum fassen Jürgen Klopp kann es nach der verpassten Chance von Karim Adeyemi kaum fassen © IMAGO/Sportimage

Spanische Presse reagiert auf Adeyemis Fehlschuss

Jürgen Klopp gestikulierte daraufhin wild an der Seitenlinie, riss seinen Mund weit auf und schlug die Hände vor dem Gesicht zusammen. Dabei drehte sich der Bundestrainer in Richtung des deutschen Betreuerteams um, was für Gelächter sorgte.

RTL-Experte Lothar Matthäus meinte zur Chance von Adeyemi: „Von zehn macht der neun rein. Das weiß er selbst.“ Auch in Adeyemis Wahlheimat sorgte die Szene für Gesprächsstoff.

Die spanische Marca schrieb: „Was für ein Fehlschuss von Adeyemi! Brown serviert ihm den Ball auf dem Silbertablett und er musste ihn eigentlich nur noch ins Tor schieben. Doch er schoss über das Tor.“ Die AS titelte: „Adeyemi vergibt eine hundertprozentige Torchance.“

DEINE MEINUNG

Letztlich trennten sich die Niederlande und Deutschland mit 1:1: Felix Nmecha (32.) erzielte das erste DFB-Tor der Ära Klopp, dessen Liverpooler Ex-Schüler Cody Gakpo (90.+2) markierte aber noch den verdienten Ausgleich für Oranje.

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