Lothar Matthäus sendet während des Debüts von Bundestrainer Jürgen Klopp eine nicht schwer zu entschlüsselnde Botschaft an dessen Vorgänger.

Diese Botschaft war nicht zu überhören: Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat beim Nations-League-Spiel zwischen Deutschland und den Niederlanden Jürgen Klopps Vorgänger Julian Nagelsmann nochmal eine mitgegeben.

Unmittelbar nach Wiederanpfiff sagte der RTL-Experte beim Stand von 1:0 für Deutschland mit Blick auf die erste Halbzeit Folgendes: „Die Außenverteidigerposition war nie weg. Du musst nur die Spieler spielen lassen, die sie auch bespielen können.“

Lothar Matthäus hat über die Außenverteidigerposition im DFB-Team gesprochen Lothar Matthäus hat über die Außenverteidigerposition im DFB-Team gesprochen © IMAGO/Jan Huebner

DFB-Team: Treu debütiert als Rechtsverteidiger

Worauf Matthäus anspielte, war nicht schwer zu erraten: Auf Joshua Kimmich, der unter Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann zumeist die Rechtsverteidigerposition bespielte – eine vieldiskutierte Entscheidung.

Unter Klopp kam am Donnerstagabend Philipp Treu vom SC Freiburg auf der rechten Außenbahn zu seinem Länderspieldebüt. Auf der linken Seite durfte der Ex-Frankfurter Nathaniel Brown ran. „Brown und Treu machen das bisher richtig gut“, resümierte Matthäus.

Kimmich führte die Mannschaft als Kapitän aufs Feld und lief als Sechser auf – die Position, die der Star des FC Bayern eigentlich auch bevorzugt.

Matthäus hatte schon im vergangenen Jahr für Kimmichs Rückkehr auf die Sechser-Position plädiert – und sieht sich nun offensichtlich bestätigt.

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