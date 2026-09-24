Matthäus lässt mit Seitenhieb aufhorchen

von Julius Schamburg
24.09.2026 • 22:28 Uhr
Matthäus lässt mit Seitenhieb aufhorchen

Lothar Matthäus sendet während des Debüts von Bundestrainer Jürgen Klopp eine nicht schwer zu entschlüsselnde Botschaft an dessen Vorgänger.

Diese Botschaft war nicht zu überhören: Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat beim Nations-League-Spiel zwischen Deutschland und den Niederlanden (1:1) Jürgen Klopps Vorgänger Julian Nagelsmann nochmal eine mitgegeben.

Unmittelbar nach Wiederanpfiff sagte der RTL-Experte beim Stand von 1:0 für Deutschland mit Blick auf die erste Halbzeit Folgendes: „Die Außenverteidigerposition war nie weg. Du musst nur die Spieler spielen lassen, die sie auch bespielen können.“

Lothar Matthäus hat über die Außenverteidigerposition im DFB-Team gesprochen
Lothar Matthäus hat über die Außenverteidigerposition im DFB-Team gesprochenLothar Matthäus hat über die Außenverteidigerposition im DFB-Team gesprochen© IMAGO/Jan Huebner

DFB-Team: Treu debütiert als Rechtsverteidiger

Worauf Matthäus anspielte, war nicht schwer zu erraten: Auf Joshua Kimmich, der unter Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann zumeist die Rechtsverteidigerposition bespielte – eine vieldiskutierte Entscheidung.

Unter Klopp kam am Donnerstagabend Philipp Treu vom SC Freiburg auf der rechten Außenbahn zu seinem Länderspieldebüt. Auf der linken Seite durfte der Ex-Frankfurter Nathaniel Brown ran. „Brown und Treu machen das bisher richtig gut“, resümierte Matthäus.

Kimmich führte die Mannschaft als Kapitän aufs Feld und lief als Sechser auf – die Position, die der Star des FC Bayern eigentlich auch bevorzugt.

Matthäus hatte schon im vergangenen Jahr für Kimmichs Rückkehr auf die Sechser-Position plädiert – und sieht sich nun offensichtlich bestätigt.

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