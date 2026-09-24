Jürgen Klopp debütiert in Amsterdam als Bundestrainer. Beim Nations-League-Duell zwischen Deutschland und den Niederlanden wird es aus einem traurigen Grund eine Schweigeminute geben.

Am Donnerstagabend feiert Jürgen Klopp beim Nations-League-Duell zwischen Deutschland und den Niederlanden (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) sein Debüt als Bundestrainer. Vor dem Anpfiff wird es in Amsterdam jedoch einen emotionalen Moment geben: Beide Teams werden mit einer Schweigeminute der verstorbenen Bartina Koeman gedenken.

Die Ehefrau des ehemaligen niederländischen Nationaltrainers Ronald Koeman war am 15. September nach langer Krankheit gestorben. Ihre Beisetzung fand am Mittwochnachmittag statt.

Der neue Bondscoach Xavi erklärte auf der Pressekonferenz vor der Partie: „Wir zeigen unseren Respekt, indem wir den Zeitplan heute aufgrund dieser Situation ändern. Ich habe ihm bereits persönlich geschrieben, da ich ein gutes Verhältnis zu Ronald habe. Mein Beileid und alles Gute für Ronalds Familie.“

Schweigeminute beim Debüt von Jürgen Klopp

Ronald Koeman hatte nach dem Sechzehntelfinal-Aus bei der WM 2026 seinen Rückzug als niederländischer Nationaltrainer bekanntgegeben. „Fußball war mein Leben, aber Gesundheit ist unbezahlbar. Wenn ein Mensch, den man von ganzem Herzen liebt, einen schweren Kampf führt, verändert das die eigene Perspektive“, begründete er damals seine Entscheidung.

Mit der Schweigeminute vor dem Länderspiel gegen Deutschland wollen der niederländische Verband und die Mannschaft nun ein Zeichen der Anteilnahme und des Respekts für den früheren Bondscoach und dessen Familie setzen.