Jonas Urbig wird beim Heimspiel gegen Serbien wohl im deutschen Tor stehen.

Jürgen Klopp wechselt bei seiner XXL-Rotation auch im deutschen Tor: Der Bayern-Profi Jonas Urbig bekommt in der Nations League gegen Serbien am Donnerstag (20.45 Uhr) in der Münchner Arena höchstwahrscheinlich sein Heimspiel und damit seinen ersten Einsatz im DFB-Dress.

Urbig (23) wird am Mittwochabend (18 Uhr) neben Bundestrainer Klopp die Abschluss-Pressekonferenz in München bestreiten. Das galt in der Vergangenheit bei wenigen Ausnahmen meist als Indiz für einen Startelfeinsatz.

Urbig wird wohl gegen Serbien im deutschen Tor stehen Urbig wird wohl gegen Serbien im deutschen Tor stehen © picture-alliance/ZUMA Press Wire/SID/Ulrik Pedersen

Klopp bestätigte die Regel bei seinen bisherigen beiden Auftritten: Vor seinem Einstand in Amsterdam gegen die Niederlande (1:1) sprach außer ihm Rückkehrer Marc-André ter Stegen, vor seinem Heimdebüt gegen Griechenland in Augsburg (0:1) Verteidiger Jonathan Tah – beide standen anderntags in der Anfangsformation.

Startelf-Rotation gegen Serbien geplant

Ter Stegen war von Klopp „für den Moment“ zur Nummer eins erkoren worden, am vergangenen Sonntag stand Türkei-Legionär Alexander Nübel zwischen den Pfosten. Urbig gilt als Mann der Zukunft. Neben ihm hat Klopp nach dem Wechsel auf seinen „Kader zwei“ noch die Torhüter Finn Dahmen (FC Augsburg) und Noah Atubolu (Eintracht Frankfurt) im Kader, die ebenfalls auf ihr Debüt warten.

Wegen des „Bettenwechsels“ wird gegen die Serben, den punktlosen Tabellenletzten der deutschen Gruppe, eine runderneuerte Startelf erwartet. Der Kölner Jungstar Said El Mala dürfte ebenfalls debütieren, auch Vitaly Janelt (FC Brentford) werden gute Chancen auf sein erstes Länderspiel bescheinigt. Bayern-Teenager Lennart Karl, der die WM auf den letzten Drücker verletzt verpasst hatte, sollte sein Comeback feiern.

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