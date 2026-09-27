Herber Dämpfer beim Heimdebüt für Jürgen Klopp als deutscher Bundestrainer! Das DFB-Team unterliegt Griechenland, Lichtblicke gibt es kaum. Die Noten zum Spiel.

Das war gar nichts: Beim ersten Heimspiel von Jürgen Klopp als deutscher Bundestrainer unterlag das DFB-Team erstmals in seiner Geschichte Griechenland. Beim 0:1 ging spätestens in der letzten halben Stunde gar nichts mehr. Deutschland enttäuschte im Kollektiv.

Während eine deutsche Defensiv-Hoffnung noch am ehesten zu überzeugen wusste, fiel ein BVB-Star aus dem durchwachsenen Team nochmal ab. Die SPORT1-Noten zum Spiel.

Felix Nmecha enttäuschte gegen Griechenland Felix Nmecha enttäuschte gegen Griechenland © IMAGO/Kirchner-Media

ALEXANDER NÜBEL: Im ersten Durchgang beschäftigungslos. Auch in Hälfte zwei lange Zeit ohne Gelegenheit, sich auszuzeichnen. Beim Gegentor dann allerdings machtlos – den Schuss von Kourbelis fälschte Kimmich unhaltbar ab (74.). Ansonsten sicher mit dem Ball am Fuß, gute Strafraumbeherrschung. SPORT1-Note: 3

Bisseck überzeugt in Deutschlands Abwehrzentrale

JOSHA VAGNOMAN: Startelf-Debüt für die DFB-Elf! Leistete sich zu Beginn einige unsaubere Abspiele. Hatte mit Tzolis aber auch einen starken Gegenspieler. Nicht ganz so überzeugend wie Treu, den Klopp vor dem Spiel nochmal in höchsten Tönen lobte. Physisch sehr robust, im Offensivspiel noch mit Luft nach oben. SPORT1-Note: 4

YANN AUREL BISSECK: Deutscher Lichtblick! An ihm kam niemand vorbei, egal ob am Boden oder in der Luft. Handelte sich für einen Check von hinten dennoch früh in der Partie eine Gelbe Karte ein – vertretbar (17.). Ließ sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen. Überzeugende Partie des Mailänders in seinem zweiten Spiel für die DFB-Elf (Startelfdebüt). SPORT1-Note: 2

JONATHAN TAH: Trat zunächst nicht annähernd so häufig in Erscheinung wie sein Nebenmann. Versuchte auch mal den langen Ball hinter die griechische Kette (12.). Gerade in Halbzeit zwei aber mit einigen guten Zweikämpfen. Sonst relativ wenig gefordert. SPORT1-Note: 3,5

DEINE MEINUNG

NATHANIEL BROWN (bis 84.): Deutlich offensiver als noch gegen die Niederlande. Zog häufig ins Zentrum. Hatte einige gute Flankenaktionen, wie in der 51. Über seine linke Seite ging offensiv deutlich mehr als über rechts. Defensiv allerdings mit einigen Wacklern. Wichtig, dass er den Ball vor Pavlidis noch klärte (81.). SPORT1-Note: 4

Nmecha fällt in schwachem deutschem Team nochmal ab

FELIX NMECHA (bis 84.): Die ersten Minuten liefen etwas an ihm vorbei, steigerte sich im Laufe des ersten Durchgangs. Drehte sich einige Male schön auf und schaffte so Raumgewinne. Dynamik ging allerdings auch von ihm kaum aus. Großer Makel: Muss beim Gegentor viel energischer in das Duell mit Kourbelis gehen, ließ sich mit nur einem Wackler austanzen – miserable Zweikampfführung (74.). SPORT1-Note: 5

JOSHUA KIMMICH: Seine erste Seitenverlagerung landete ins Toraus (10.). Ließ sich davon aber nicht verunsichern. Im Gegenteil: Riss das Spiel immer mehr an sich, war ständig anspielbar und präsentierte sich gewohnt lauffreudig. Leitete den Sololauf von Adeyemi stark ein (27.). Seinen stark getretenen Freistoß fischte Tzolakis gerade so aus dem Kreuzeck (53.). Hatte Glück, dass die Griechen seinen Riesen-Bock im Aufbau ungenutzt ließen (67.). Fälschte den Ball zum entscheidenden 0:1 unglücklich ab. SPORT1-Note: 4

BAMBASÉ CONTÉ (bis 65.): Ordentliches DFB-Debüt des Hoffenheimers. Von Nervosität war keine Spur. Hatte den ersten Abschluss der DFB-Elf (2.). War überaus bemüht, ohne dass zunächst etwas Zählbares heraussprang. Gute Ballbehauptung auf engstem Raum (40.). Nach der Pause sprühte er vor Spielfreude. Luchste erst Androutsos den Ball ab und schloss dann stark aus 18 Metern flach ins Eck ab – Tzolakis tauchte rechtzeitig ab (50.). Späte nahm er es mit gleich zwei Griechen auf (52.). Spielt er immer so wie in den ersten Minuten der zweiten Halbzeit, ist er eine ernstzunehmende Kader-Option. SPORT1-Note: 3,5

KARIM ADEYEMI: Der auffälligste Offensivspieler auf dem Feld. Zunächst fehlte ihm etwas das Selbstbewusstsein – unsaubere Ballannahmen, Fehlpässe, Abschlüsse in den Augsburger Nachthimmel (21.). Ließ sich davon aber nicht beirren und drehte vor allem nach dem Seitenwechsel mit Schade ab Mitte der ersten Halbzeit richtig auf. Auch, wenn das nicht von Erfolg gekrönt. Ließ bei einem Konter-Sololauf Tsimikas einfach stehen, jagte den Ball im Fallen aber über das griechische Tor (27.). Minuten später ließ er Mavropanos stark aussteigen und zwang mit seinem Abschluss aus rund 18 Metern Tzolakis zu einer Glanztat (32.). Mit zunehmender Spieldauer schwanden die Kräfte. SPORT1-Note: 3

KEVIN SCHADE (bis 65.): Erneut sehr umtriebig. Pass- und ballsicher, mit einigen guten Dribblings und immer mit dem Blick nach vorne. Starker Tempolauf über den rechten Flügel (18.) Gute Flanken (25.) Klärte dazu zweimal per Kopf aus dem eigenen Strafraum. Offensiv fehlten aber auch ihm häufig im letzten Drittel die zündenden Ideen. SPORT1-Note: 4

Deutsche Sturmspitze hängt in der Luft

YOUNES EBNOUTALIB: Kompliziertes Startelfdebüt für die DFB-Elf. Hing etwas in der Luft. Ein harmloser Kopfball zu Beginn. In der zweiten Hälfte deutlich mehr ins deutsche Spiel eingebunden. Obwohl er die meisten Ballberührungen im gegnerischen Strafraum hatte (sechs), kam er nie gefährlich vors Tor. 22 Ballkontakte im gesamten Spiel sprechen eine eindeutige Sprache. SPORT1-Note: 4,5

JONATHAN BURKARDT (ab 65.): Kam für Schade in die Partie. Blieb ohne nennenswerte Aktionen. SPORT1-Note: 4

FLORIAN WIRTZ (ab 65.): Kam nach gut einer Stunde für Debütant Conté in die Partie. Konnte aber auch nicht mehr helfen, die Partie auf die deutsche Seite zu ziehen. Jagte den Ball aus einer aussichtsreichen Position weit über den griechischen Kasten (89.). Konnte keinen einzigen deutschen Angriff inszenieren. SPORT1-Note: 4

SERGE GNABRY (ab 76.): Kam direkt nach dem Rückstand in die Partie und stellte sich direkt mit einem Abschluss vor (80.). Auch sonst sehr aktiv. Zeigte sofort, dass mit ihm in der Startelf zu rechnen sein dürfte. Allerdings zu kurz auf dem Feld für eine angemessene Bewertung. SPORT1-Note: Ohne Bewertung.

ANTON STACH (ab 84.): Versuchte von hinten anzuschieben, ein ungenauer Pass auf Gnabry (90.) störte die Angriffsbemühungen extrem. SPORT1-Note: Ohne Bewertung.

HENNES BEHRENS (ab 84.): Kam in den Schlussminuten in seinem Wohnzimmer zu seinem DFB-Debüt. SPORT1-Note: Ohne Bewertung.