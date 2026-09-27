Hier macht sich das DFB-Team auf den Weg ins Stadion

Bastian Schweinsteiger sieht Deutschland nach der Niederlage gegen Griechenland im Mittelmaß angekommen. Er vermisst die Unterschiedsspieler. Jürgen Klopp hält er aber für den richtigen Mann, etwas zu entwickeln.

Bastian Schweinsteiger wurde 2014 Weltmeister, doch die aktuelle Mannschaft gehört für ihn nicht mehr zur internationalen Elite. „Wir sind keine Topmannschaft mehr. Wir sind im Mittelmaß angekommen“, sagte der ARD-Experte nach der 0:1-Niederlage gegen Griechenland.

„Wir haben nicht mehr die Spieler, die den Unterschied ausmachen“, fuhr der 42-Jährige in seiner Analyse fort und nannte zum Vergleich die Griechen Konstantinos Karetsas, Christos Tzolis und Evangelos Pavlidis. „Das waren Unterschiedsspieler für mich. Die haben wir halt nicht.“

Bastian Schweinsteiger fehlen im DFB-Team die Spieler, die den Unterschied ausmachen können Bastian Schweinsteiger fehlen im DFB-Team die Spieler, die den Unterschied ausmachen können © IMAGO/Fussball-News Saarland

Schweinsteiger: „Jetzt ist es reine Testerei“

Es sei gleichzeitig aber auch richtig, dass Bundestrainer Jürgen Klopp so viele neue Spieler nominiert habe. Es gehe darum, „eine Mannschaft zu entwickeln, die dann auch den Jürgen-Klopp-Fußball spielen wird. Das werden wir hoffentlich im November, aber jetzt ist es reine Testerei“, ergänzte Schweinsteiger.

Auf Nachfrage, wer für ihn das Potenzial zu einem Unterschiedsspieler habe, sagte der frühere Mittelfeldspieler des FC Bayern: „Ich sehe bei uns insgesamt das Problem, wenn wir von hinten rausspielen müssen. Der einzige, der da kreative Pässe spielen kann, ist Kimmich. Wenn er nicht da ist, wird es schwierig.“

Namentlich ging er dann auch noch auf Karim Adeyemi ein. „Das ist ein Spieler, der bei Barcelona unfassbar gut gestartet ist. Er wird da auch eingesetzt mit seinen Stärken, die er hat. Er spielt dort meistens links außen. Da gefällt er auch mir besser. Da würde ich ihn öfter einsetzen.“

DEINE MEINUNG

Schweinsteiger: „Jürgen Klopp ist in der Findungphase“

Schweinsteiger glaubt zugleich weiterhin daran, dass Klopp den Neuaufbau trotz des ersten Tiefschlags am Sonntag stemmen kann.

„Jürgen Klopp ist in der Findungsphase. Es ist das zweite Länderspiel von ihm. Das dauert alles. Er ist jetzt nicht der Zauberer. Du kannst von der Mannschaft nicht erwarten, dass sie hier mit 4:0 und dominierend gegen Griechenland vom Platz gehen. Das ist harte Arbeit. Aber Jürgen Klopp ist der richtige Mann dafür. Aber die Spieler müssen sich auch selbst hinterfragen: Ist das alles?“

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