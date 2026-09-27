Presse kritisiert Deutschland: „Griechische Tragödie für Klopp“
Jürgen Klopp erlebt ein bitteres Heimdebüt als Bundestrainer. Die internationale Presse sieht einen "unrühmlichen Start" für den 59-Jährigen.
Jürgen Klopp kassiert schon im zweiten Spiel seine erste Niederlage als Bundestrainer. Beim 0:1 gegen Griechenland zeigt die Deutsche Nationalmannschaft über weite Strecken ein extrem schwaches Spiel.
Historische Pleite löst internationale Kritik
Die Pleite ist für Deutschland gleichzeitig eine historische Premiere. Im elften Spiel gegen Griechenland kassierte Deutschland die erste Niederlage überhaupt.
In der Internationale Presse hagelt es nach dem Spiel massig Kritik. Klopp erlebe einen „unrühmlichen Start“ und ees würde schon jetzt „Unruhe“ herrschen. Die internationalen Pressestimmen im Überblick:
ENGLAND
Guardian: Klopp enttäuscht erneut
The Guardian: „Ein großer Sieg für Griechenland, ein äußerst enttäuschender Abend für die Deutschen. Jürgen Klopp hat in zwei Spielen als Trainer einen Punkt geholt.“
FRANKREICH
Französische Medien: Perfekter Griechen-Coup
L’Equipe: „Ein perfekter Coup. Mit einer soliden Abwehr und einer zielstrebigen Offensive hat Griechenland am Sonntag in Augsburg Deutschland und Jürgen Klopp überrascht.“
Le Figaro: „Fehlstart. Beim Heimdebüt von Jürgen Klopp auf der Trainerbank der deutschen Nationalmannschaft unterlag die Mannschaft am Sonntagabend in Augsburg mit 0:1 gegen Griechenland – eine Niederlage am 2. Spieltag der Nations League, die für Unruhe sorgt.“
Griechen feiern Nations-League-Gipfel
GRIECHENLAND
Gazzetta: „Das Team in Blau hat Geschichte geschrieben und steht an der Spitze der Nations League. Was hast du da wieder gemacht, Hellas? Nach dem Sieg gegen England in Wembley (2024, Anm. d. Red.) hat Griechenland nun einen weiteren Giganten bezwungen.“
Sport24: Griechen demütigen Klopp
Sport24: „Jürgen Klopp, verneige dich: Das blau-weiße Team besiegte Klopps Mannschaft – dank des goldenen Torschützen Kourbelis und eines herausragenden Tzolakis. Hellas, du hast als Mannschaft Geschichte geschrieben.“
ÖSTERREICH
Kronen-Zeitung: Jubel über DFB-Pleite
Kronen-Zeitung: „Griechen jubeln! Klopp kassiert erste DFB-Pleite.“
SCHWEIZ
Blick: Historischer Klopp-Fehlstart
Blick: „Deutschland verliert erstmals in der Geschichte gegen Griechenland. Damit hat Jürgen Klopp einen unrühmlichen Start als Bundestrainer hingelegt. Klopp „gelingt“ etwas, was es in Deutschland seit über 60 Jahren nicht mehr gab: Klopp ist der erste Trainer seit Helmut Schön, der aus den ersten zwei Spielen keinen Sieg holt.“
SPANIEN
Spanische Medien: Klopp zündet nicht
AS: „Griechische Tragödie für Klopp. Harte Niederlage für Klopps Deutschland, das einfach nicht richtig in Gang kommt. Ein Punkt aus zwei Spielen. Kourbelis sorgte für das Drama.“
Marca: „Auch Klopp bringt Deutschland nicht in Fahrt. Deutschland hatte Jürgen Klopp die Nationalmannschaft anvertraut, damit er nach einem weiteren enttäuschenden WM-Turnier eine komplette Revolution einleitet. Doch wie schon zuvor Flick und Nagelsmann fällt auch ihm der Start schwer.“
The Athletic: Kourbelis schockt Klopp
USA
The Athletic: „Jürgen Klopp muss in seinem zweiten Spiel als deutscher Nationaltrainer eine Niederlage hinnehmen. Ein abgefälschter Schuss von Dimitrios Kourbelis reichte aus, um Griechenland in Augsburg einen 1:0-Sieg zu bescheren – sehr zum Frust des ehemaligen Liverpool-Trainers.“
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