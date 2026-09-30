Schock um Schlotterbeck!

Der Dortmunder Innenverteidiger droht gegen Serbien auszufallen. Die Szenen aus dem Training lassen nichts Gutes erahnen.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bangt vor dem Nations-League-Spiel gegen Serbien um den Einsatz von Nico Schlotterbeck.

Der Innenverteidiger von Borussia Dortmund zog sich beim Abschlusstraining am Mittwoch in Herzogenaurach eine Knöchelverletzung zu. Schlotterbeck wurde danach direkt zu einer MRT-Untersuchung gebracht.

Eine offizielle Stellungnahme des DFB steht aus. Bilder vom Training lassen allerdings nichts Gutes erahnen. Schlotterbeck lag länger auf dem Boden und schlug dabei die Hände vor dem Gesicht zusammen. Mehrere Mitspieler und auch Trainer Jürgen Klopp versammelten sich mit besorgten Blicken um den BVB-Star. Noch auf dem Platz wurde er behandelt.

Schlotterbeck erneut am Sprunggelenk verletzt

Schlotterbeck hatte im zweiten WM-Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste bereits eine schwere Sprunggelenksverletzung erlitten und fiel danach mehrere Monate aus. Im Sommer war das linke Sprunggelenk betroffen, nun hat er sich am rechten verletzt.

Die DFB-Auswahl trifft am Donnerstag (20.45 Uhr) in München auf Serbien. Es ist nach dem 1:1 in den Niederlanden und dem 0:1 gegen Griechenland das dritte Spiel unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp.

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