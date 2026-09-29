Nach den ersten beiden Länderspielen unter dem neuen Bundestrainer zieht der frühere Nationalspieler eine kritische Bilanz.

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Stefan Effenberg hat Bundestrainer Jürgen Klopp vor einem Umschwung in der öffentlichen Meinung gewarnt. „Er muss jetzt aufpassen: Sollte in den nächsten Spielen weiter keine Besserung eintreten, wird sich der Ton auch ihm gegenüber schnell verschärfen. Darauf muss er vorbereitet sein“, schrieb Effenberg in seiner Kolumne für das Nachrichtenportal t-online.

Serbien-Prüfung für Klopps Elf

Klopp war mit einem 1:1 in Amsterdam gegen die Niederlande in seine Amtszeit gestartet, es folgte eine 0:1-Niederlage gegen Griechenland in Augsburg. „Klopp weiß ganz genau: Die Öffentlichkeit verzeiht ihm mehr als einem anderen Trainer. Aber: An ihn werden auch größere Erwartungen gestellt als an andere Trainer“, so Effenberg weiter.

Die DFB-Auswahl trifft in ihrem dritten Nations-League-Spiel am Donnerstag (20.45 Uhr/ZDF) in München auf Serbien, drei Tage später folgt das Rückspiel gegen Griechenland in Thessaloniki.

Die bisherigen Leistungen sieht Effenberg kritisch. „Es war kein Fortschritt erkennbar, keine neue Spielidee. Und das muss – bei aller Perspektive – Sorgen machen“, schrieb der Vize-Europameister von 1992.

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