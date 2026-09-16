Eintracht-Stürmer bestätigt DFB-Debüt

Younes Ebnoutalib wird in der kommenden Länderspielpause wohl sein Debüt für die deutsche Nationalmannschaft geben. Seine Nominierung bestätigt er auf eine kuriose Weise.

Younes Ebnoutalib steht offenbar vor seinem ersten Einsatz für die deutsche Nationalmannschaft.

Die offizielle Kaderbekanntgabe durch Jürgen Klopp für die Länderspiele gegen die Niederlande, Griechenland und Serbien findet erst am Donnerstag statt. Mit Ebnoutalib steht der erste Newcomer unter Klopp nun wohl fest.

Younes Ebnoutalib steht offenbar vor seinem DFB-Debüt Younes Ebnoutalib steht offenbar vor seinem DFB-Debüt © IMAGO / HJS

Fan veröffentlicht DFB-Nominierung

In den Sozialen Medien kursiert derzeit ein Video, in dem Ebnoutalib sein DFB-Debüt bestätigt. In einem Frankfurter Einkaufszentrum gratuliert ihm ein Fan zur Nominierung, woraufhin sich der Stürmer von Eintracht Frankfurt bedankt.

Auf die Frage, worauf er sich bei der Nationalmannschaft am meisten freue, antwortet er: „Auf alles.“

In seiner ersten Pressekonferenz hatte Klopp noch erklärt: „Es werden Spieler Möglichkeiten bekommen, die noch gar nicht damit rechnen.“ Mit Ebnoutalib soll nun einer von ihnen feststehen. Am Donnerstag ab 10 Uhr wird dann der gesamte Kader für die ersten Länderspiele unter Trainer Klopp bekannt gegeben.

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