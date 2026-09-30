Der Bundestrainer wechselt nach dem 0:1 gegen Griechenland munter durch. Unter anderem dürften Jonas Urbig und Said El Mala ihren Einstand feiern.

Alles neu! Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird im Nations-League-Spiel gegen Serbien am Donnerstag (20.45 Uhr/ZDF) in München nicht mehr wiederzuerkennen sein. Nach dem 0:1 gegen Griechenland hat Jürgen Klopp seinen Kader nahezu komplett ausgewechselt, seine Startelf für Spiel drei der Nationenliga dürfte er vollständig verändern.

Urbig vor sicherem Debüt

Mindestens ein Debüt ist dabei sicher, weil keiner der drei Torhüter in Klopps Auswahl bislang ein Länderspiel bestritten hat – Bayern-Profi Jonas Urbig wird in seinem „Wohnzimmer“ den Vorzug vor Finn Dahmen und Noah Atubolu erhalten. Auch Mittelfeldmann Vitaly Janelt vom FC Brentford und der Kölner Jungstar Said El Mala können auf ihren Einstand hoffen. Insgesamt stehen neun Akteure ohne Länderspiel-Einsatz im Kader.

Vor Urbig werden bewährte Kräfte erwartet: Die Leipziger Ridle Baku und David Raum auf den Außen sowie das Dortmunder Innenverteidiger-Duo Waldemar Anton und Nico Schlotterbeck. Janelt dürfte anstelle des abgereisten Kapitäns Joshua Kimmich auf die Sechs rücken.

Wirtz & Pavlovic dirigieren Offensive

In Klopps 4-3-3-System wird mit Aleksandar Pavlovic, in München geborener Sohn eines serbischen Vaters, und Florian Wirtz auf den offensiveren Mittelfeldpositionen gerechnet. Sicher scheint, dass die Jungstars Lennart Karl und El Mala über die Flügel kommen werden. Als Stoßstürmer ist Jonathan Burkardt denkbar, der wie Wirtz gegen die Griechen eingewechselt worden war. Nick Woltemade stünde als Alternative bereit. – Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Deutschland: Urbig/Bayern München (23 Jahre/0 Länderspiele) – Baku/RB Leipzig (28/8), Anton/Borussia Dortmund (30/15), Schlotterbeck/Borussia Dortmund (27/30), Raum/RB Leipzig (28/39) – Janelt/FC Brentford (28/0) – Pavlovic/Bayern München (22/15), Wirtz/FC Liverpool (23/46) – Karl/Bayern München (18/3), Burkardt/Eintracht Frankfurt (26/6), El Mala/1. FC Köln (20/0). – Trainer: Klopp

DEINE MEINUNG

Serbien setzt auf Jovic-Sturm

Serbien: Milinkovic-Savic/SSC Neapel (29/22) – Nedeljkovic/Glasgow Rangers (20/12), Gudelj/FC Getafe (34/77), Babic/Spartak Moskau (30/11), Pavlovic/AC Mailand (25/57), Terzic/Frosinone Calcio (27/17) – Zivkovic/PAOK Thessaloniki (30/64), Stankovic/Inter Mailand (21/9), Tadic/NEC Nijmegen (37/113), Kostic/PSV Eindhoven (33/74) – Jovic/AEK Athen (28/54). – Trainer: Paunovic

Schiedsrichter: Espen Eskas (Norwegen)

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