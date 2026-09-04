Hainer lobt Klopp: "So wünsche ich mir einen Bundestrainer"

SID 04.09.2026 • 16:00 Uhr Bayern-Präsident Herbert Hainer ist begeistert von der "Deutschland-Tour" von Bundestrainer Jürgen Klopp.

Jürgen Klopp schickt sich an, die Herzen der deutschen Fußball-Fans wieder für die tief gefallene Nationalmannschaft zu begeistern – zumindest bei Herbert Hainer hat er das offenbar bereits vor seinem ersten Länderspiel geschafft. „So aktiv wünsche ich mir einen Bundestrainer“, sagte der Präsident des FC Bayern in der Bild-Zeitung über Klopps „Deutschland-Tour“ zu Vereinen und Spielern.

„Ich habe ihn vorletzten Samstag schon in Dortmund getroffen, dann Freitag bei uns im Stadion. Sonntag war er an der Säbener Straße, wo er sich mit Spielern und Vincent Kompany lange unterhalten hat. Danach hat er sich Augsburg gegen Schalke angeschaut“, zählte Hainer auf.

Klopp tourt durch Deutschland vor Kader-Nominierung

Klopps Reise ging in Mainz und Frankfurt weiter, von Süd nach Nord tourt er vor seiner ersten Kader-Nominierung am 17. September durch die Republik.

„Der enge Kontakt mit Trainern der Bundesliga-Vereine hilft, denn die sehen die Spieler jeden Tag, die können genau beurteilen, in welcher spielerischen und mentalen Verfassung die Spieler sind“, sagte Hainer und erläuterte: „Der Bundestrainer hat die Spieler ja maximal vierzehn Tage zusammen und dann gehen sie wieder alle zurück zu ihren Vereinen.“