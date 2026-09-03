Jürgen Klopp wirbt offenbar um Eintracht-Stürmer

Maximilian Lotz 03.09.2026 • 10:30 Uhr Der neue Bundestrainer Jürgen Klopp besucht derzeit mehrere Bundesliga-Klubs. Bei seiner Stippvisite in Frankfurt geht es auch um einen Stürmer der Eintracht.

Vor zwei Jahren spielte Younes Ebnoutalib noch für den FC Gießen in der Regionalliga Südwest, bald könnte der 22-Jährige für die deutsche Nationalmannschaft auflaufen.

Der neue Bundestrainer Jürgen Klopp hat den Angreifer von Eintracht Frankfurt jedenfalls auf dem Zettel. Im Rahmen seines Trainingsbesuchs bei der SGE sprach Klopp auch mit Ebnoutalib. Das ist den Bildern auf dem offiziellen Instagram-Account der Frankfurter zu entnehmen.

Wie Sky berichtet, soll es einen längeren Austausch zwischen Klopp und Ebnoutalib gegeben haben. Demnach wolle der DFB-Coach den gebürtigen Frankfurter von einer Zukunft in der deutschen Nationalmannschaft überzeugen.

Spielt Ebnoutalib für Deutschland oder Marokko?

Ebnoutalib könnte auch für Marokko auflaufen. Er besitzt eine doppelte Staatsbürgerschaft, sein Vater Faissal ist Marokkaner – und ebenfalls ein früherer Leistungssportler. Bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney gewann er die Silbermedaille im Taekwondo für Deutschland.

Bislang ist Ebnoutalib noch ohne jegliches Länderspiel. Im März sollte er erstmals für die marokkanische Nationalmannschaft nominiert werden, doch dies kam letztlich nicht zustande. Ebnoutalib hatte kurz nach seinem Wechsel von der SV Elversberg zur SGE im Winter einen Innenbandanriss im Knie erlitten und gab erst Anfang April sein Comeback.

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Marokkos Trainer sieht offenbar Ebnoutalib-Gala

Beim 3:3 zum Bundesliga-Auftakt bei Union Berlin erzielte Ebnoutalib einen Dreierpack. Die Bild hatte berichtet, dass auch Mohamed Ouahbi das Spiel vor Ort im Stadion An der alten Försterei beobachtet habe.

Die Frage nach der Wahl eines Nationalteams spielte bei seiner Glanzleistung für ihn persönlich keine zentrale Rolle. „Indirekt“ denke er daran, sagte Ebnoutalib hinterher: „Aber erst mal fokussiere ich mich jetzt hier auf die Eintracht, auf meinen Klub, und versuche, das Bestmögliche rauszuholen, der Mannschaft zu helfen.“