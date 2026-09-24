Besonderer Besuch beim Debüt von Jürgen Klopp: Julian Brandt schaut auf der Tribüne das Duell Niederlande gegen Deutschland.

In der Nationalmannschaft spielt er aktuell keine Rolle – aber das Debüt von Jürgen Klopp konnte sich Julian Brandt nicht entgehen lassen. Der Ex-Nationalspieler tauchte etwas überraschend beim Länderspiel in der Johann-Cruyff-Arena in Amsterdam auf.

Während der Partie zeigten auch die TV-Bilder Brandt mit Kappe und beiger Jacke auf der Haupttribüne, ganz in der Nähe von anderen prominenten Gästen wie DFB-Sportdirektor Rudi Völler oder Präsident Bernd Neuendorf.

Julian Brandt auf der Tribüne beim Duell Niederlande vs. Deutschland Julian Brandt auf der Tribüne beim Duell Niederlande vs. Deutschland © IMAGO/Matthias Koch

Julian Brandt beim Debüt von Jürgen Klopp auf der Tribüne

Gemeinsam sahen sie ein 1:1 zwischen Deutschland und den Niederlanden: Felix Nmecha (32.) erzielte das erste DFB-Tor der Ära Klopp, dessen Liverpooler Ex-Schüler Cody Gakpo (90.+2) markierte aber noch den verdienten Ausgleich für Oranje.

Brandt war im Sommer vom BVB zu Ajax Amsterdam gewechselt und hatte somit für das Spiel in der Nations League einen kurzen Weg. Mit sechs Toren in elf Einsätzen feierte der Mittelfeldspieler in den Niederlanden einen starken Einstand – von Klopp wurde er dennoch nicht in den insgesamt 44 Mann fassenden Doppel-Kader für die Duelle mit Oranje, Serbien und Griechenland (Sonntag 20.45 Uhr im LIVETICKER) berufen.

Insgesamt hat Brandt bisher 48 Länderspiele für Deutschland absolviert. Seinen letzten Einsatz im DFB-Dress hatte er beim 1:1 gegen Ungarn im November 2024.