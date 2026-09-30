Der Rekordnationalspieler attestiert seinen Erben "hohe Qualität" - Bundestrainer Klopp müsse sie nur wachrufen.

Lothar Matthäus hat sich in die Qualitätsdebatte rund um die deutsche Fußball-Nationalmannschaft eingeschaltet und Bastian Schweinsteiger widersprochen. „Unsere Nationalmannschaft ist kein Mittelmaß!“, entgegnete der Rekordnationalspieler dem Weltmeister von 2014 in der Bild-Zeitung und betonte: „Wir haben genügend Unterschiedsspieler, die bei Topklubs wie dem FC Bayern, Barcelona oder Arsenal Woche für Woche unter Beweis stellen, dass sie hohe Qualität haben.“

Matthäus sieht Mentalitätsproblem im DFB-Team

Schweinsteiger hatte die Mittelmaß-Diagnose in seiner Rolle als ARD-Experte nach dem 0:1 in der Nations League gegen Griechenland gestellt. Matthäus betonte nun: „Unsere Nationalspieler haben kein Qualitäts-, sondern ein Mentalitätsproblem!“ Deutschland habe vielleicht in der Breite nicht die Qualität im Kader wie etwa Frankreich, erläuterte er, aber: Wer Position für Position durchgehe, erkenne schnell genügend Topspieler.

„Ein Kai Havertz spielt nicht umsonst im Sturm beim englischen Meister und Champions-League-Finalisten Arsenal. Karim Adeyemi zeigt sich beim FC Barcelona in der Form seines Lebens. Das Duo Musiala/Wirtz hat einen gemeinsamen Marktwert von über 200 Millionen Euro. Und mit Joshua Kimmich haben wir in der Zentrale einen echten Leader“, führte Matthäus aus: „Auf der Rechtsverteidiger-Position mögen wir vielleicht ein Problem haben, aber das war es dann auch schon.“

Tah und Schlotterbeck enttäuschen im DFB

Auch das Abwehr-Duo mit Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck besitze internationale Klasse. Dahinter besitze Bundestrainer Jürgen Klopp in Yann Aurel Bisseck von Inter Mailand einen Mann, der laut Matthäus‘ früherem Mitspieler Giuseppe Bergomi „schon jetzt Weltklasse“ sei.

Matthäus: „Wir müssen uns die Frage stellen, warum diese Spieler ihre Qualität nicht in der Nationalmannschaft zeigen.“ Die alte, einst gefürchtete Mentalität müsse wieder her. „Klopp bringt diese Mentalität mit und lebt sie vor. Wenn es einer kann, sie auf diese Mannschaft zu übertragen, dann er“, sagte Matthäus.

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