Sané-Zukunft unter Klopp? "Die Zeit ist leider abgelaufen"

Felix Kunkel , Maximilian Huber , Anna Dollak 03.09.2026 • 21:19 Uhr Leroy Sané und Leon Goretzka gehörten in den vergangenen Jahren nicht immer zum festen Stamm der Nationalmannschaft. Peter Neururer schätzt die Chancen des Duos unter Jürgen Klopp ein und fällt in einem Fall ein ernüchterndes Urteil.

Die Personalie Leroy Sané gehörte zu den großen Diskussionsthemen rund um die deutsche Nationalmannschaft bei der WM 2026. Peter Neururer glaubt nicht, dass der Offensivspieler unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp künftig noch eine Rolle spielen wird.

Die Chancen von Sané, erneut für das DFB-Team nominiert zu werden, stünden „ganz, ganz schlecht“, betonte der 71-Jährige im neuen TV-Format „45 – Die Fußball-Halbzeit auf SPORT1“.

Neururer glaubt nicht an Sané-Nominierung

Neururer wurde dabei deutlich: „Kloppo wird nach dem Leistungsprinzip gehen. Ich liebe diesen Spieler, diesen Spielertypen. Der könnte auf Augenhöhe mit Messi spielen. Aber: Wann hat er das zum letzten Mal gezeigt?“

Sané habe genügend Zeit und Möglichkeiten gehabt, Nachweise zu erbringen, erklärte der Kult-Trainer weiter. „Ich glaube nicht, dass er bei Galatasaray imstande ist, kontinuierlich Leistung zu erbringen, dass Jürgen Klopp auf ihn zurückgreift. Die Zeit ist leider abgelaufen und ich glaube nicht, dass er zurückkommt“, lautete Neururers Prognose.

Sané kam bei der WM 2026 in allen vier Spielen der DFB-Elf zum Einsatz und genoss trotz durchwachsener Leistungen das Vertrauen von Julian Nagelsmann. Währenddessen spielte Leon Goretzka beim Turnier in Nordamerika lediglich eine Nebenrolle.

Goretzka „kann die Leistung bringen“

Für Neururer kann der langjährige Bayern-Profi dennoch ein Kandidat für die Nationalmannschaft bleiben. „Ich gehe davon aus, dass Kloppo nach Leistung geht und Leon kann diese Leistung auch bringen“, erklärte der frühere Bundesliga-Coach mit Blick auf Goretzkas DFB-Zukunft.

Laut Neururer sei zudem klar, dass nur Spieler für die Nationalmannschaft in Frage kämen, die bei ihren Vereinen Leistungsträger seien. Goretzka habe beim FC Bayern „nur noch sporadisch gespielt“, stellte der 71-Jährige fest.

Vor diesem Hintergrund sieht er in Goretzkas erfolgtem Wechsel zu Aston Villa eine Chance. „Ich bin davon überzeugt: Wenn Leon gesund bleiben sollte, wird er bei Aston Villa seine Leistung bringen. Diese Leistung, die er bringen kann, dürfte ausreichend dafür sein, um wieder (in die Nationalmannschaft; Anm. d. Red.) zurückzukommen.“