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WM 2026: Leroy Sanés erschreckende Zahlen

Sanés erschreckende Zahlen

Deutschland scheidet im Sechzehntelfinale gegen Paraguay aus. Leroy Sanés Offensivleistung spiegelt sich dabei in erschreckenden Zahlen wider.
Deutschland scheidet bei der WM bereits im ersten K.-o.-Spiel aus. Gegen Paraguay verliert die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann im Elfmeterschießen.
Niklas Sagner
Deutschland scheidet im Sechzehntelfinale gegen Paraguay aus. Leroy Sanés Offensivleistung spiegelt sich dabei in erschreckenden Zahlen wider.

Über keinen deutschen Spieler wurde während der Weltmeisterschaft mehr diskutiert als über Leroy Sané. Klar ist: Kein Spieler des DFB-Teams konnte beim Ausscheiden gegen Paraguay überzeugen, doch die Offensiv-Leistung des 30-Jährigen sorgte für erschreckende Zahlen.

Sané konnte keines seiner sieben Dribblings erfolgreich abschließen, keine seiner acht Flanken an den Mann bringen und nur einen seiner neun Zweikämpfe gewinnen. Zunächst begann der Rechtsaußen fleißig, fand auf seiner Seite offensiv aber einfach kein Durchkommen.

Sané fehlte Unterstützung in der Offensive

Erst nach 88 Minuten brachte Julian Nagelsmann Stürmer Nick Woltemade für den Spieler von Galatasaray Istanbul. Insgesamt stand Sané 326 Minuten in den vier WM-Spielen auf dem Feld. Das Vertrauen des Bundestrainers hatte er bis zum Schluss, doch bis auf sein Tor bei der 1:2-Niederlage gegen Ecuador konnte er dieses nicht rechtfertigen.

Die Statistiken des Flügelstürmers sprechen eine eindeutige Sprache. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass ihm auf dem rechten Flügel jegliche Unterstützung fehlte. Joshua Kimmich zog im Spielaufbau wie gewohnt von seiner Rechtsverteidigung ins Zentrum, statt gegen den tief stehenden Gegner die Seite zu überladen.

Diese Problematik sah auch MagentaTV-Experte Jürgen Klopp nach dem Spiel: „Leroy kriegt den Ball in den Fuß und keine Anschlussaktion! Kimmich hinterläuft nicht, Nmecha unterläuft nicht.“

Auch Edeltechniker Florian Wirtz fand auf der anderen Seite gegen den dichten Block der Paraguayer wenig Lösungen. Insgesamt schlug die DFB-Elf 41 Flanken. Nur eine davon, der zurückgenommene Treffer von Jonathan Tah ausgenommen, fand den Weg ins Tor. Nur fünf kamen überhaupt beim Mitspieler an.

Hummels fordert Konsequenzen

Nach dem Aus im Sechzehntelfinale muss sich der DFB wieder einmal fragen, was sich jetzt ändern muss. Zumindest Ex-Nationalspieler Hummels forderte direkt nach dem Spiel vehement Konsequenzen und nahm dabei sowohl die Spieler als auch den Verband in die Pflicht.

„Auf Verantwortlichen-Seite schreit das nach Konsequenzen. […] Auf Spielerseite kann ich mir schon vorstellen, dass einige zurücktreten werden. Dann muss es auch Entscheidungen geben bei Spielern, die jetzt schon vier, fünf, sechs Turniere Zeit hatten, sich zu zeigen“ fordert Hummels bei MagentaTV.

Auch Leroy Sané könnte zu den Spielern gehören, die ihr letztes großes Turnier für Deutschland gespielt haben.

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