Xavi mit Liebeserklärung an Jürgen Klopp

In der Nations League stehen Xavi und Jürgen Klopp erstmals als Nationaltrainer an der Seitenlinie. Es ist zudem das erste Aufeinandertreffen beider Trainer. Der Spanier schwärmt von seinem Gegenüber.

Am Donnerstagabend treffen zum Auftakt der Nations League mit Deutschland und den Niederlanden (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) nicht nur zwei internationale Top-Nationen aufeinander, es ist zeitgleich auch das Duell zwischen Jürgen Klopp und Xavi. Beide Top-Trainer feiern ihr Debüt als Nationaltrainer.

Der Spanier hat dabei besonders positive Worte für Klopp übrig: „Ich liebe ihn“, sagte Xavi auf der Pressekonferenz am Mittwoch vor dem Duell mit dem DFB-Team. „Er ist einer der besten Trainer der Welt in den letzten Jahren und hat das wirklich gut gemacht. Ich habe großen Respekt vor ihm“, führte der 46-Jährige aus.

Xavi schwärmt vor dem Duell mit Deutschland von Jürgen Klopp Xavi schwärmt vor dem Duell mit Deutschland von Jürgen Klopp © IMAGO/ANP

Xavi freue sich auf das Duell mit Deutschland und Klopp: „Es ist ein besonderes Spiel und eine große Herausforderung gegen solch einen Trainer und solch eine Mannschaften anzutreten. Es ist ein schöner Beginn, eine tolle Herausforderung zum Start. Ich spüre die Rivalität und wir freuen uns auf das Spiel“, erklärte er den Medienvertretern. Es wird das insgesamt 49. Duell beider Nationen sein. Die Bilanz: 18 Siege für Deutschland, zwölf für die Niederlande und 18 Unentschieden.

Besonderes Wiedersehen zwischen van Dijk und Klopp

Ein besonderes Wiedersehen wird es auch für Virgil van Dijk. Der Innenverteidiger spielte insgesamt sechseinhalb Jahre unter Klopp beim FC Liverpool und das überaus erfolgreich. Gemeinsam gewannen die beiden die Champions League, krönten sich zum Premier-League-Champion und holten den Sieg im FA-Cup. „Er war eine sehr wichtige Person in meiner Karriere“, betonte der 35-Jährige.

Einen Sieg beim Debüt will er seinem Ex-Coach jedoch nicht gönnen: „Hoffentlich werden wir dafür sorgen, dass er sein erstes Spiel als Bundestrainer von Deutschland verliert“, sagte van Dijk. Dennoch freue er sich: „Es wird schön sein, ihn wiederzusehen.“

DEINE MEINUNG

Viel Zeit zur Vorbereitung blieb weder der DFB-Auswahl noch der Elftal. „Wir haben versucht, unseren Spielern unser Spielmodell, unsere Philosophie zu vermitteln“, sagte Xavi: „Wir müssen unseren Willen, unsere Leidenschaft und unser bestes Level morgen zeigen.“ Personell kann der Coach dabei aus dem Vollen schöpfen – gab aber noch keinen Einblick in seine Aufstellung.

Vor dem Anpfiff wird es eine Schweigeminute anlässlich des Todes von Bartina Koeman geben. Die Frau von Xavis Vorgänger Ronald Koeman war am 15. September nach langer Krankheit verstorben.

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)