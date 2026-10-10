Ballack lobt Kimmich: „Ein ganz wichtiger Bestandteil“ für DFB

In den aktuellen Diskussionen um seine Rolle erhält der DFB-Kapitän Rückendeckung von einem seiner Vorgänger. Dabei stellt Ballack aber auch eine klare Forderung.

Michael Ballack hat in der aktuellen Debatte um Joshua Kimmich und dessen Rolle bei der Nationalmannschaft eine Lanze für den DFB-Kapitän gebrochen. „Das geht mir zu weit“, befand der 50-Jährige bei DAZN mit Blick auf die aufgekommenen Zweifel an dem Mittelfeldspieler.

„Im Moment ist er für mich ein ganz wichtiger Bestandteil, er ist Kapitän der Nationalmannschaft“, stellte Ballack im Vorfeld der Bundesligapartie des FC Bayern gegen Augsburg (JETZT im LIVETICKER) unmissverständlich klar und wollte von den vielen kritischen Stimmen in Bezug auf den 31-Jährigen nichts wissen.

Michael Ballack hat sich hinter Kimmich gestellt Michael Ballack hat sich hinter Kimmich gestellt © IMAGO/Beautiful Sports International

Kimmich-Kritik? „Muss er aushalten“

Nachdem die deutsche Nationalmannschaft in den beiden Nations-League-Spielen ohne Kimmich (2:0 gegen Serbien, 0:0 gegen Griechenland) deutlich stärkere Leistungen gezeigt hatte als mit ihm, war vielerorts Kritik am Mittelfeldstrategen zu vernehmen – der Tenor: Das Mittelfeld mit Aleksandar Pavlovic und Tom Bischof funktioniere besser ohne Kimmich. Dessen Rolle für die kommenden Monate wurde unter anderem von Ex-Nationalspieler Markus Babbel infrage gestellt wurde.

Davon wollte Ballack, der selbst bis 2010 Spielführer des DFB-Teams gewesen war, ehe Philipp Lahm ihm die Binde abnahm, jedoch nichts wissen. „Diese Diskussion ist eigentlich nur aufgekommen, weil er (Jürgen Klopp, d. Red) so viele Spiele getestet hat und weil es die anderen gut gemacht haben. Diese Diskussion wird er aushalten, diese Diskussion muss er aushalten“, erklärte Ballack.

Auch, dass Kimmich Klopp gebeten habe, nach den ersten beiden Partien der Länderspielpause nicht abzureisen und entgegen Klopps Plan doch bei der Mannschaft zu bleiben, sei „erstmal positiv“, befand Ballack weiter. Auch Kimmichs Vereinstrainer Vincent Kompany hatte sich zuletzt hinter seinen Schützling gestellt und die aktuellen Diskussionen als „Mini-Debatte“ bezeichnet.

DEINE MEINUNG

Bei Sky wurde Kompany darauf angesprochen, wie viele Umarmungen es bei Kimmich an Anbetracht der schwierigen Länderpause gebraucht habe: „Lass uns mal wieder zum Anfang gehen. Wir haben das letzte Spiel 7:0 gewonnen. Für uns ist alles egal. Die Jungs sind in Topform. Jetzt kommt dieses Spiel und das ist das Einzige, was zählt“, erwiderte der Bayern-Coach.

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