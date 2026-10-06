Das Rechtepaket umfasst unter anderem auch Qualifikations- und Vorbereitungsspiele für die Europameisterschaft 2029.

Auch in den kommenden Jahren können Fans die Partien der deutschen Fußballerinnen in der ARD und im ZDF verfolgen. Wie die TV-Sender und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag mitteilten, haben die Öffentlich-Rechtlichen die exklusiven Medienrechte an sämtlichen Länderspielen der Frauen bis ins Jahr 2031 erworben.

ARD/ZDF sichern Frauenfußball-Rechte

Das Rechtepaket umfasst alle Partien der Nations League sowie die Qualifikations- und Vorbereitungsspiele für die Europameisterschaft 2029 und die Weltmeisterschaft 2031. Die EM selbst ist laut DFB nicht Teil der Vereinbarung, da die Rechte zentral von der UEFA vergeben werden.

„Wir freuen uns sehr, dass ARD und ZDF ihr langjähriges Engagement für unsere Frauen-Nationalmannschaft fortsetzen“, sagte DFB-Generalsekretär Holger Blask. Die Vertragsverlängerung sei auch „Ausdruck eines klaren Bekenntnisses“ der TV-Sender zum Frauenfußball. „Die Verlängerung der Vereinbarung ist ein wichtiges Signal für den Frauenfußball in Deutschland“, sagte ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten. Auch ARD-Programmdirektorin Christine Strobl bezeichnete es als „ein deutliches Statement“.

Am Freitag (20.30 Uhr) überträgt das ZDF auch das Länderspiel gegen Australien aus dem Karlsruher Wildparkstadion. Vier Tage später folgt um 17.45 Uhr das Spiel gegen Asienmeister Japan im Bremer Weserstadion, das in der ARD zu sehen ist.

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