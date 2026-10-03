Brisanter Bericht um Karetsas dementiert

Eine Ausnahme beim Dortmunder Konstantinos Karetsas soll es nicht geben.

Der griechische Fußball-Nationaltrainer Ivan Jovanovic erwartet vor dem Nations-League-Rückspiel gegen Deutschland einen formverbesserten Gegner.

„Sie haben sehr gut gegen Serbien gespielt. Das Ergebnis hätte auch höher ausfallen können. Deutschland baut langsam ein modernes Team auf“, sagte Jovanovic vor der Partie am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) in Thessaloniki.

Konstantinos Karetsas wird gegen Deutschland nicht geschont Konstantinos Karetsas wird gegen Deutschland nicht geschont © IMAGO/DeFodi Images

Jovanovic: „Wir sind bereit“

Das Hinspiel in Augsburg hatten die Griechen vor einer Woche gewonnen (1:0). Danach tauschte Bundestrainer Jürgen Klopp fast seinen kompletten Kader aus. „Die Spieler sind frischer“, sagte Jovanovic, der auf Christos Tzolis (Oberschenkelverletzung) verzichten muss.

Dass Borussia Dortmund darum gebeten habe, Konstantinos Karetsas nach drei Einsätzen zu schonen, dementierte der Coach. „Es hat keinerlei Anfragen gegeben. Der Verband steht aber immer im Austausch mit den Vereinen. Seit ich hier Nationaltrainer bin, hat es keinen Verein in Europa gegeben, der einen besonderen Umgang gefordert hat“, sagte Jovanovic, der betonte, dass es „keine Ausnahme“ geben werde.

Griechenland führt die Gruppe A2 mit sieben Punkten nach drei Spielen vor den Niederlanden (5) und Deutschland (4) an. „Es wird schwieriger als das erste Spiel werden. Wir sind auf jeden Fall bereit“, sagte Kostas Tsimikas.

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