Deutschland holt in Belgrad gegen Serbien einen wichtigen Sieg. Florian Wirtz trifft - ebenso wie ein Debütant. Serbien beendet die Partie zu neunt.

Hausaufgaben gemacht, Jürgen Klopp kann aufatmen! Die deutsche Nationalmannschaft hat sich am 5. Spieltag der Nations League souverän mit 3:1 (2:0) gegen Serbien durchgesetzt und damit alle Chancen aufs Weiterkommen gewahrt.

Deutschland ging durch ein Eigentor von Srdan Babic in Front (3.). Florian Wirtz erhöhte auf 2:0 (14.). Nach Wiederanpfiff veredelte Brajan Gruda sein Debüt für die A-Nationalmannschaft mit einem eigenen Treffer (50.). Gruda traf trocken mit links ins rechte Eck, Rekordnationalspieler Lothar Matthäus fühlte sich bei RTL an sein Tor gegen Jugoslawien bei der WM 1990 erinnert.

Jürgen Klopp hatte guten Grund zur Freude Jürgen Klopp hatte guten Grund zur Freude © IMAGO/Kirchner-Media

Kimmich übel gefoult – serbischer Einwechselspieler sieht Rot

Babic, beim 0:1 noch der Pechvogel, machte es in der 56. Minute besser und traf ins aus serbischer Sicht richtige Tor zum 1:3.

Serbien geriet in Unterzahl, weil der eingewechselte Vanja Dragojevic nach einem heftigen Foul an Joshua Kimmich vom Platz flog. Schiedsrichter Javier Alberola Rojas zeigte zwar zunächst nur die Gelbe Karte, nach VAR-Eingriff und Ansicht der Bilder gab es jedoch glatt Rot (76.).

Kurz vor Schluss wurde dann auch noch Andrija Zivkovic mit Gelb-Rot vom Platz gestellt (89.) und Serbien beendete die Partie zu neunt.

Nations League: So kommt Deutschland ins Viertelfinale

Weil die Niederlande im Parallelspiel einen Kantersieg gegen Griechenland einfuhren, steht fest: Deutschland würde mit einem Sieg im abschließenden Gruppenspiel gegen Oranje sicher ins Viertelfinale einziehen.

Das Duell mit dem Erzrivalen findet am 16. November im Berliner Olympiastadion statt. Verliert Griechenland parallel gegen Serbien, reicht dem DFB-Team sogar ein Unentschieden.

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