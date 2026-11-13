DFB-Einzelkritik: Traumdebüt nach entfesselndem Moment

Das DFB-Team lässt in Serbien nichts anbrennen. Florian Wirtz zaubert. Brajan Gruda hat erst Anlaufschwierigkeiten - dann überzeugt er. Die SPORT1-Einzelkritik.

Die deutsche Nationalmannschaft überzeugt in Serbien und bekommt die Chance auf das Endspiel: Durch den ungefährdeten Sieg in der Nations League (3:1) entscheidet sich am Montag gegen die Niederlande, ob das Team von Bundestrainer Jürgen Klopp ins Viertelfinale einzieht.

Während Florian Wirtz unter Klopp weiter auf Wolke sieben schwebt, hatte Debütant Brajan Gruda zunächst Anlaufschwierigkeiten – umso beeindruckender war seine Reaktion in Hälfte zwei. Die SPORT1-Einzelkritik.

Brajan Gruda beim Torjubel auf den Knien Brajan Gruda beim Torjubel auf den Knien © IMAGO/Kirchner-Media

MARC-ANDRÉ TER STEGEN: Musste in der ersten Halbzeit keinen Ball entschärfen, spielte aber einige Male mutig mit. Versuchte alles spielerisch zu lösen. Stoppte den Ball auch in brenzligen Situationen lässig herunter (36.) – Hut ab! Nach der Pause dann plötzlich gefordert: Den ersten Versuch von Gudelj rettete er noch mit einem starken Reflex, beim Nachschuss von Babic dann allerdings ohne Abwehrchance (56.) – 1:3-Anschlusstreffer für Serbien. Packte später bei einem Kopfball von Mitrovic sicher zu (72.). SPORT1-Note: 2

Thiaw rechtfertigt Klopps Vertrauen

MAXIMILIAN MITTELSTÄDT: Seine starken Trainingsleistungen beim DFB belohnte Klopp mit der Startelf. Und der Stuttgarter zahlte das Vertrauen sofort zurück. Schlug die Ecke vor dem deutschen 1:0 (2.). – doppelt bemerkenswert: Er selbst holte sie mit seinem ersten offensiven Vorstoß heraus. Wichtig, dass er sich in einen serbischen Abschluss schmiss (42.). Ein insgesamt guter Auftritt! SPORT1-Note: 2,5

MALICK THIAW: Bekam aufgrund seiner Kopfballstärke den Vorzug vor Nico Schlotterbeck. Klopp lag damit goldrichtig. Machte seine Sache sehr unaufgeregt und abgezockt. Resolut in den Zweikämpfen, gerade in der Luft (100 Prozent gewonnene Duelle). Agierte auch mit dem Ball am Fuß nahezu fehlerfrei (99 Prozent Passquote). SPORT1-Note: 2

JONATHAN TAH: Wenn er gefordert wurde, war er zur Stelle. Gegen lange Zeit harmlose aber nie richtig gefordert. Gewann dennoch fast jeden Zweikampf (vier von fünf), seine langen Pässe fanden fast immer einen Mitspieler. Seine Kopfballchance zum 3:0 ging knapp am serbischen Kasten vorbei (38.). SPORT1-Note: 3

PHILIPP TREU (bis 73.): Zog im Ballbesitz häufig ins Zentrum und schaffte so Raum für Gruda auf der Außenbahn. Trat in dieser Rolle nicht ganz so häufig in Erscheinung. Agierte aber sonst gewohnt lauffreudig und ballsicher. Bei den Zweikämpfen allerdings mit Luft nach oben. Die serbische Härte gefiel ihm nicht – gewann nur einen seiner sechs Zweikämpfe. Machte in der Schlussphase Platz für Baku. SPORT1-Note: 3

Pavlovics Wichtigkeit für Klopp

JOSHUA KIMMICH: Nahm den Platz als alleiniger Sechser ein. Wie gewohnt fleißig, absoluter Chef im Mittelfeldzentrum. Brüllte auch mal den gegnerischen Gegenspieler zusammen, wenn die Serben gegen einen Mitspieler zu ungestüm zur Sache gegangen waren – wie in Hälfte eins gegen Mittelstädt. Seine Freistoßvorarbeit setzte Tah knapp am Kasten vorbei (38.). Pech, dass seinem Distanztreffer eine Abseitssituation vorausging (65.).

SPORT1-Note: 2

ALEKSANDAR PAVLOVIC (bis 73.): Lief anders als in den beiden vergangenen sehr überzeugenden DFB-Auftritten auf einer etwas offensiveren Achterposition auf. Gerade im Aufbauspiel unfassbar wichtig. Verlagerte häufig die Seiten und überspielte einige Male die gegnerischen Linien. Leitete mit die meisten DFB-Chancen ein (drei). Dazu sehr aggressiv gegen den Ball. Es ist nicht zu übersehen, wieso Klopp so viel von ihm hält. SPORT1-Note: 2

FLORIAN WIRTZ (bis 81.): Schwebt unter Klopp weiterhin auf Wolke sieben. War in der Offensive überall zu finden, für die serbische Hintermannschaft deshalb kaum zu greifen. So auch beim zweiten deutschen Treffer: Schaltete nach einem Havertz-Schuss am schnellsten, überlupfte Milinkovic-Savic und schob zum 2:0 ein (14.). Unwiderstehliches Dribbling auf engstem Raum – sein Schuss allerdings im letzten Moment zur Ecke abgefälscht (29.). Schaltete in der zweiten Halbzeit einen Gang zurück. Dennoch: Ihm macht es aktuell so richtig Spaß und das sieht man. SPORT1-Note: 1,5

DERRY SCHERHANT: Nicht ganz so auffällig wie in den vergangenen Auftritten. Nur ter Stegen (23) hatte in Hälfte eins weniger Ballkontakte als der Freiburger (29). Nach etwas mehr als einer Stunde hatte er dann eine überragende Aktion: Zog von links in die Mitte und schloss mit dem rechten Fuß ab – Außenpfosten (70.). SPORT1-Note: 3

Gruda mit Licht und Schatten

BRAJAN GRUDA: Erlebte bei seinem DFB-Debüt für die A-Nationalmannschaft zwei etwas unterschiedliche Hälften. Zu Beginn wollte er zu viel, agierte zunächst etwas unglücklich. In Eins-gegen-Eins-Duellen fehlte ihm trotz seiner Dynamik zunächst die finale Durchschlagskraft, Abschlüsse sausten meterweit am Kasten vorbei (39.), Flanken fanden keinen Abnehmer. Die serbische Härte gefiel ihm überhaupt nicht. Handelte sich dann nach einem Ellbogentreffer eine Gelbe Karte ein (41.). Aber dann der entfesselnde Moment: Brauchte nach dem Seitenwechsel keine fünf Minuten, um dann doch seine ganze Klasse zu zeigen: Tolles Solo mit starkem Abschluss – 3:0 (51.). Auch in der Folge deutlich leichtfüßiger unterwegs. Strotzte vor Selbstbewusstsein und Mut. Mit der Leistung der zweiten 45 Minuten auf jeden Fall ein heißer Startelf-Anwärter. Wurde nach der Partie mit Lob überschüttet. SPORT1-Note: 2

KAI HAVERTZ (bis 73.): Köpfte die DFB-Elf mithilfe von Serbien-Verteidiger Babic nach einer Mittelstädt-Ecke früh in Führung (2.) – schade für ihn, dass der Treffer als Eigentor gewertet wurde. Sein Schussversuch wurde zum Assist für Wirtz (14.) – 2:0. Kam kurze Zeit später aus sechs Metern frei zum Kopfball – das hätte das 3:0 sein müssen (19.). Glück, dass Milenkovic nach einem schnell ausgeführten Freistoß nicht mehr richtig vor ter Stegen an den Ball kam (35.). In der zweiten Hälfte nicht mehr ganz so umtriebig. SPORT1-Note: 3

NICLAS FÜLLKRUG (ab 73.): Feierte in der Schlussphase sein Comeback im DFB-Trikot. SPORT1-Note: Ohne Bewertung

RIDLE BAKU (ab 73.): Kam für Treu in die Partie. SPORT1-Note: Ohne Bewertung

TOM BISCHOF (ab 73.): Ersetzte den starken Pavlovic. SPORT1-Note: Ohne Bewertung

FELIX NMECHA (ab 81.): Kam in den Schlussminuten für Wirtz in die Partie. SPORT1-Note: Ohne Bewertung

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