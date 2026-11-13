DFB-Team: Wirtz zaubert wieder

Florian Wirtz setzt seine starke Form auch in der deutschen Nationalmannschaft fort. Nach seinem Tor gegen Serbien bricht Lothar Matthäus eine Lanze für ihn.

Die beste Presse hat er seit seinem 125-Millionen-Wechsel nach Liverpool nicht gehabt. Aktuell straft Florian Wirtz zumindest einen Teil seiner Kritiker Lügen. Beim 3:1-Sieg gegen Serbien in der Nations League setzte der Offensivspieler seinen Aufwärtstrend fort und traf zum zwischenzeitlichen 2:0.

Ein Traumtor war es sicherlich nicht, obwohl es der 23-Jährige zunächst zauberhaft versucht hatte. Kai Havertz war nach einer Umschaltaktion frei vor dem serbischen Tor aufgetaucht, allerdings noch an Torhüter Vanja Milinkovic-Savic gescheitert.

Florian Wirtz jubelte im serbischen Regen Florian Wirtz jubelte im serbischen Regen © IMAGO/Kirchner-Media

Den Abpraller schnappte sich Wirtz, probierte es auf engstem Raum mit einem Lupfer – und spitzelte den Ball, der nach einer weiteren Rettungsaktion von Milinkovic-Savic über den schlammigen Rasen rutschte, schließlich über die Linie.

Florian Wirtz auch beim DFB in Form

„In der Nationalmannschaft, in dieser Phase, in der er in England kritisiert worden ist, hat er trotzdem seine Leistungen gezeigt. Ich kann mich erinnern, in der Schweiz hat er ein Riesen-Länderspiel gemacht und ist eine Woche vorher in England voll kritisiert worden“, erklärte Rekordnationalspieler Lothar Matthäus bei RTL.

Für Wirtz, der in der 81. Minute für Felix Nmecha ausgewechselt wurde, war es der 13. Treffer im 49. Länderspiel. In der laufenden Premier-League-Saison kommt der 23-Jährige auf fünf Torbeteiligungen für den FC Liverpool. Beim 3:1-Sieg gegen Crystal Palace überzeugte er am vergangenen Wochenende doppelt – als Torschütze und Vorbereiter.

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Das negative Feedback gegenüber Wirtz kann Matthäus auch deshalb nur teilweise nachvollziehen. „Es gibt Kritiker, die immer was Schlechtes suchen. Aufgrund der Ablöse hat man bei Florian Wirtz vielleicht auch was Schlechtes gefunden.“

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