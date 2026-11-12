DFB-Elf in Serbien: Gruda vor Debüt

Jürgen Klopp hat die Phase der Experimente beendet und lässt nun einspielen - mit dem Fernziel EM.

Jürgen Klopp hat die Phase der Experimente beendet und baut nun seine Mannschaft mit dem Fernziel EM 2028 – einen weiteren Debütanten könnte es im Nations-League-Spiel am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Belgrad gegen Serbien dennoch geben.

Der Leipziger Brajan Gruda, laut Bundestrainer ein „geiler Zocker“, darf sich auf dem rechten Flügel Hoffnungen auf sein erstes Länderspiel machen. Dort, sagte Klopp, habe er „keine vierzig Alternativen“. Mit Blick auf das nächste große Turnier in eineinhalb Jahren muss also eine Lösung her.

Ter Stegen gegen Serbien im Tor

Im Tor heißt die Lösung vorerst Marc-André ter Stegen, den Klopp zu seiner Nummer eins erkoren hat. Vor dem 34-Jährigen steht die Viererkette aus dem Freiburger Philipp Treu, der sich bei Klopps Start im September und Oktober auf Anhieb in die Startelf gekämpft hatte, mit dem erfahrenen Zentrum Jonathan Tah/Nico Schlotterbeck und Nathaniel Brown links.

Kapitän Joshua Kimmich, der im Hinspiel gegen Serbien (2:0) und auch danach in Griechenland (0:0) geschont worden war, kehrt auf seine angestammte Sechserposition zurück. In Klopps 4-3-3 sollten Kimmichs Münchner Klubkollege Aleksandar Pavlovic, der den Vorzug vor Felix Nmecha erhielte, und Florian Wirtz die offensiveren Planstellen im Mittelfeld besetzen.

Gruda rechts und der neben Treu zweite Freiburger Derry Scherhant auf der linken Seite dürften Neuner Kai Havertz bedienen. Der England-Legionär steht in Klopps Stürmer-Rangliste klar vor Younes Ebnoutalib und Rückkehrer Niclas Füllkrug. „Er gibt uns Sicherheit und Stabilität“, sagte Klopp über Havertz, der im Frühherbst verletzt hatte abreisen müssen.

DEINE MEINUNG

Einblick in seine Startelf-Pläne gewährte Klopp am Vorabend wie gewohnt nicht, nur so viel: „Wenn über Nacht niemand krank wird, weiß ich, wie wir anfangen werden.“

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Serbien: Milinkovic-Savic/SSC Neapel (29 Jahre/23 Länderspiele) – Nedeljkovic/Glasgow Rangers (20/14), Gudelj/Roter Stern Belgrad (20/1), Babic/Spartak Moskau (30/13), Erakovic/Samsunspor (25/25), Sukacev/FK Vojvodina (21/1) – Samardzic/Atalanta Bergamo (24/30), Milinkovic-Savic/Al-Hilal (31/58), Zivkovic/PAOK Thessaloniki (30/66) – Cvetkovic/RSC Anderlecht (19/5), Mitrovic/Al-Rayyan (32/106). – Trainer: Paunovic

Deutschland: ter Stegen/Ajax Amsterdam (34/45) – Treu/SC Freiburg (25/3), Tah/Bayern München (30/53), Schlotterbeck/Borussia Dortmund (26/30), Brown/Bayern München (23/10) – Kimmich/Bayern München (31/116) – Pavlovic/Bayern München (22/17), Wirtz/FC Liverpool (23/48) – Gruda/RB Leipzig (22/0), Havertz/FC Arsenal (27/63), Scherhant/SC Freiburg (24/2). – Trainer: Klopp

Schiedsrichter: Javier Alberola Rojas (Spanien)