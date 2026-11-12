Kollision mit Folgen! DFB-Duo muss abreisen

Nicolò Tresoldi und Hendry Blank ziehen sich nach einem Zusammenprall im Training eine Gehirnerschütterung zu. Auch Torhüter Mio Backhaus muss verletzt abreisen.

Shootingstar Nicolò Tresoldi wird seine Rekordjagd in der U21-Nationalmannschaft verschieben müssen. Der Stürmer des FC Brügge fällt für die letzten beiden Länderspiele in diesem Jahr mit einer Gehirnerschütterung aus.

Wie DFB-Trainer Antonio Di Salvo vor dem Heimspiel in Essen am Freitag (18.00 Uhr) gegen Belgien mitteilte, habe sich der 22-Jährige die Kopfverletzung im Training am Mittwoch bei einem Zusammenprall mit Hendry Blank (RB Salzburg) zugezogen. Auch Blank musste mit einer Gehirnerschütterung abreisen.

Nicolò Tresoldi fällt aus Nicolò Tresoldi fällt aus © IMAGO/DeFodi Images

U21: Kein Risiko bei Tresoldi

„Es war eine Standardsituation. Nicolò ist zum Kopfball gegangen, hat glaube ich sogar das Tor gemacht, ist dann aber mit Hendry zusammengerasselt. Kopf an Kopf, sodass beide liegengeblieben sind und eben auch Kopfschmerzen hatten“, schilderte Di Salvo die Situation: „Es geht ihnen gut, aber beim Kopf dürfen wir kein Risiko eingehen. Es ist in jedem Fall so, dass sie nicht spielfähig sind, und wir hoffen, dass sie dann zumindest nach der Länderspielpause wieder zur Verfügung stehen.“

Neben Tresoldi, der mit 16 U21-Toren den Rekord von Pierre Littbarski (18) jagt, und Blank musste zudem Torhüter Mio Backhaus vom SC Freiburg verletzt abreisen. Der 22-Jährige sei „schon mit einer Handverletzung angereist und konnte deshalb nicht trainieren“, sagte Di Salvo.

Stattdessen werde Dennis Seimen (VfB Stuttgart) beide Spiele gegen Belgien und am Dienstag in Kroatien beginnen. Torwart Hannes Hermann (Jahn Regensburg) und Stürmer Max Moerstedt (TSG Hoffenheim) wurden nachnominiert.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach