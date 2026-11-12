Jürgen Klopp wird zur Kontroverse um Felix Nmecha befragt. Der Bundestrainer berichtet von einem Gespräch mit dem Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund.

Der in die Kritik geratene Felix Nmecha wird zumindest in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft auf seinen umstrittenen „Kronen“-Jubel verzichten.

Das ist das Ergebnis eines Gesprächs mit Bundestrainer Jürgen Klopp. „Er hat gesagt, dass er alle Menschen liebt und niemanden diskreditiert. Damit ist für mich der wichtigste Teil geklärt. Er will so nicht mehr jubeln“, sagte Klopp vor dem Nations-League-Spiel am Freitag (ab 20.45 Uhr im SPORT1-Liveticker) gegen Serbien in Belgrad.

Jürgen Klopp sprach in der PK vor dem Serbien-Spiel auch über Felix Nmecha Jürgen Klopp sprach in der PK vor dem Serbien-Spiel auch über Felix Nmecha © IMAGO/Starsport

„Kronen“-Jubel von Nmecha sorgt für Aufregung

Nmecha hatte beim 2:1 mit Borussia Dortmund gegen die SV Elversberg beide Tore geschossen und dann erneut seinen umstrittenen Jubel gezeigt. Der Jubel mit dem imaginären Ablegen einer Krone ist mit dem evangelikalen Netzwerk „Ballers in God“ assoziiert.

Im Anschluss äußerte die Dortmunder Fan- und Förderabteilung Kritik an dem 26-Jährigen und forderte eine klare Abgrenzung von evangelikalen Netzwerken. Nmecha selbst schrieb in einer Reaktion bei Instagram, sein Jubel habe zu Missverständnissen geführt. Die geforderte Abgrenzung fehlte in seinem Post in den Sozialen Medien jedoch.

Klopp: „Habe mir absolut nichts dabei gedacht“

„Ich habe mir absolut nichts dabei gedacht. Dann ging es los und ich habe angefangen, mich zu informieren. Er ist ein außergewöhnlich freundlicher, herzlicher und offener junger Mann. Er verströmt gute Vibes, wenn er mit uns zusammen ist“, sagte Klopp am Donnerstagabend in der serbischen Hauptstadt.

„Ballers in God“ soll auch für die Glaubens-Kampagne „The King’s Return“ verantwortlich sein. Nmechas jüngst wieder gezeigter Torjubel ähnelt einer Geste, die dieser Kampagne entstammt. Laut Recherchen des ARD-Magazins „Monitor“ wurden in diesem Umfeld Homosexualität beispielsweise als „Sünde“ und eine Abtreibung als „Satans Plan“ dargestellt.

DEINE MEINUNG

Auch Hans-Joachim Watzke hatte sich bereits zu der Thematik geäußert. „Ich habe ihm gesagt: ‚Felix, wenn du spürst, dass es die Fans spaltet, vielleicht hast du auch die Einsicht, du machst es nicht mehr, weil es die Fans spaltet.‘ Er will sich das überlegen“, sagte der BVB-Präsident im Podcast von „colourFIELD tell-a-vision“: „Wir haben eine Stunde Video-Call gemacht. In diesem Stadium sind wir jetzt und er wird darüber nachdenken. Ich hoffe, dass wir eine vernünftige Lösung hinkriegen.“

Zumindest für die DFB-Auswahl scheint eine Lösung gefunden worden zu sein.

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)