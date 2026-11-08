DFB-Talent läuft künftig für Italien auf

Juwel entging DFB: "Ein Tränchen habe ich da schon"

Das nächste Talent entscheidet sich gegen den DFB: Matteo Palma läuft künftig für die italienische Nationalmannschaft auf.

Der italienische Nationaltrainer Roberto Mancini hat Matteo Palma von Udinese Calcio für die kommenden Nations-League-Spiele gegen Frankreich und Belgien nominiert. Damit steht fest: Der in Berlin geborene Innenverteidiger wechselt vom DFB zurück zur Squadra Azzurra.

Seine Nationalmannschaftskarriere hatte Palma einst in der italienischen U-15-Nationalmannschaft (acht Einsätze) gestartet. Im Anschluss daran absolvierte er insgesamt 13 Einsätze für die deutsche U16- und U17-Nationalmannschaft.

Matteo Palma beim Spiel in der Serie A gegen Mailand Matteo Palma beim Spiel in der Serie A gegen Mailand © IMAGO/LaPresse

Stammspieler bei Udinese Calcio

Der 18-Jährige wurde bei Hertha BSC ausgebildet und wechselte 2022 zu Udinese Calcio. Dort schaffte er den Sprung zu den Profis, bevor er in der Vorsaison an Sampdoria Genua ausgeliehen wurde.

Neben Malik Tillman, Kenan Yildiz, Can Uzun und Ibrahim Maza ist Palma ein weiteres Talent, das der DFB ziehen lassen muss. Unklar ist derweil, ob Nicolo Tresoldi künftig für Italien oder Deutschland aufläuft. Der Stürmer des FC Brügge zögert seine Entscheidung noch hinaus.

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