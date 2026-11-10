Jürgen Klopp fehlt ein entscheidendes Puzzlestück

Jürgen Klopp ist von der Qualität seines DFB-Teams überzeugt. Doch eine Position bereitet dem 59-Jährigen weiterhin Kopfzerbrechen. Dem Bundestrainer fehlt ein gewisser Spielertyp.

Lange Zeit galt die rechte Außenverteidigerposition als eine der größten Schwachstellen der deutschen Nationalmannschaft. Mit Philip Treu scheint dieses Problem zumindest vorerst gelöst.

Der Freiburger war eine der großen Überraschungen des zurückliegenden Lehrgangs. Doch eine Position weiter vorne, auf dem rechten Flügel, klafft weiterhin eine Lücke.

Klopp fehlt ein Puzzlestück

Während Klopp auf vielen Positionen Spieler zur Verfügung stehen, die nahezu perfekt in sein System passen, fehlt ihm auf der rechten offensiven Außenbahn noch das entscheidende Puzzlestück. Das weiß auch der Bundestrainer.

Für Bundestrainer Jürgen Klopp ist die rechte offensive Außenbahn noch eine Baustelle Für Bundestrainer Jürgen Klopp ist die rechte offensive Außenbahn noch eine Baustelle © IMAGO/osnapix

In den ersten beiden Spielen unter Klopp durfte sich Karim Adeyemi auf dem rechten Flügel versuchen. Doch der Neu-Katalane fühlt sich auf der linken Seite deutlich wohler.

Zwar ist Klopp davon überzeugt, dass der Barca-Star jederzeit den Unterschied machen kann – ihn dauerhaft in eine ungewohnte Rolle zu drängen, scheint allerdings keine erfolgversprechende Lösung zu sein. Auch deshalb verzichtete der Bundestrainer jetzt auf eine Nominierung von Adeyemi.

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Klopp probiert fleißig herum

Zuletzt setzte Klopp auf Lennart Karl und den aktuell verletzten Serge Gnabry. Doch auch Gnabry hat seine Stärken eher auf der linken Seite oder im Zentrum. Ähnliches gilt für Said El Mala und Derry Scherhant.

Und Karl? Der Youngster bringt zwar enorme offensive Qualitäten mit, entspricht aber ebenfalls nicht vollständig dem gesuchten Profil. Die große Stärke des 18-Jährigen liegt darin, von außen nach innen zu ziehen und selbst den Abschluss zu suchen.

Klopp sucht eine Gegenpressing-Maschine

Klopp hingegen schwebt ein anderer Spielertyp vor: eine Gegenpressing-Maschine, die auf der rechten Seite unermüdlich die Linie rauf- und runtermarschiert, defensiv mitarbeitet und offensiv mit dem starken rechten Fuß präzise Flanken schlägt. Genau dieser Spielertyp fehlt dem 59-Jährigen bislang in seinem Kader.

Fakt ist: Eine klare 1a-Lösung für den rechten Flügel gibt es derzeit nicht. Deshalb sucht Klopp weiter nach Alternativen. Mit Brajan Gruda und dem erst 17 Jahre alten Wael Mohya berief er zuletzt gleich zwei Debütanten in den Kreis der A-Nationalmannschaft.

Beide haben die Position auf der rechten Außenbahn bereits bei ihren Vereinen bekleidet und könnten damit neue Optionen eröffnen.

Wer macht es wie Scherhant und Treu?

Die Hoffnung des Bundestrainers: dass sich in den kommenden Wochen und Monaten ein Spieler aufdrängt und die Lücke schließt. So, wie es Derry Scherhant auf der linken Seite und Philip Treu auf der Rechtsverteidigerposition gelungen ist.

Denn so überzeugt Klopp von der Qualität seines Kaders auch ist: Auf dem rechten Flügel fehlt ihm noch immer der Spieler, der seine Vorstellungen optimal umsetzen kann.

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