EM-Quali: DFB-Auswahl geht Topteams aus dem Weg

Die Mannschaft von Bundestrainer Jürgen Klopp ist bei der Auslosung in Topf eins gesetzt.

Der Nations-League-Sieg der deutschen Nationalmannschaft in Serbien hat einen positiven Nebeneffekt. Das Team von Bundestrainer Jürgen Klopp ist durch den 3:1 (2:0)-Erfolg in Belgrad bei der Auslosung der EM-Qualifikationsgruppen am 6. Dezember in Belfast im Topf der besten zwölf Mannschaften gesetzt.

Duelle mit Topteams wie Weltmeister Spanien oder Frankreich kann es dadurch auf dem Weg zur Endrunde 2028 in England, Schottland, Wales und Irland nicht geben.

Im ersten Topf befinden sich bei der Auslosung die Teams, die in den vier Gruppen der A-Klasse der Nationenliga auf den Plätzen eins bis drei landen. Bei der Zeremonie in der nordirischen Hauptstadt werden insgesamt sechs Gruppen mit vier Mannschaften und sechs Gruppen mit fünf Teams gebildet. Die zwölf Gruppensieger und die acht besten Gruppenzweiten qualifizieren sich direkt für die EM.

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