Bundestrainer Jürgen Klopp setzt beim DFB-Team auf einen Glücksbringer, der an seine Zeit beim FC Liverpool erinnert.

Jürgen Klopp hat bei der deutschen Nationalmannschaft ein Ritual eingeführt, das an seine Zeit beim FC Liverpool erinnert. In der Kabine hängt ein Plakat mit dem Motto „Für dich. Für uns. Für Deutschland“. Die Spieler sollen den Schriftzug vor den Partien als Glücksbringer berühren – ähnlich wie es beim FC Liverpool mit dem berühmten „This Is Anfield“-Schild der Fall ist. Daran erinnerte die Zeitung Liverpool Echo.

Mit dem Motto will der Bundestrainer das Gemeinschaftsgefühl stärken. „Es gibt kein ‚für mich‘, denn die Nationalmannschaft ist nicht für mich da, sondern für dich, für uns und verdammt noch mal für Deutschland“, erklärt Klopp in einem Video des DFB. In diesem Monat stehen für sein Team in der Nations League die Spiele in Serbien (13.11.) und gegen die Niederlande (16.11.) an.

Jürgen Klopp führt ein Ritual vom FC Liverpool beim DFB ein Jürgen Klopp führt ein Ritual vom FC Liverpool beim DFB ein © IMAGO/Kirchner-Media

Klopp übernimmt Liverpool-Ritual

In Liverpool hatte Klopp, der die Reds von 2015 bis 2024 trainierte, seinen damaligen Spielern zunächst untersagt, das Schild auf dem Weg zum Spielfeld zu berühren. „Ich habe meinen Spielern gesagt, dass sie das ‚This Is Anfield‘-Schild nicht anfassen sollen, bis sie etwas gewonnen haben. Es ist ein Zeichen des Respekts“, sagte er 2016. Er selbst habe das Schild einst als Trainer von Borussia Dortmund berührt – und anschließend 0:4 verloren.

Die Einschränkung fiel nach dem Champions-League-Triumph 2019 weg, als Liverpool Tottenham im Finale mit 2:0 besiegte. Vor dem anschließenden Sieg gegen Norwich berührten Jordan Henderson und Georginio Wijnaldum als einzige Liverpool-Profis das Schild.

Klopp beendete seine neunjährige Amtszeit bei Liverpool nach der Saison 2023/2024. Im Sommer übernahm der 59-Jährige die Nationalmannschaft als Nachfolger von Julian Nagelsmann, der nach der enttäuschenden Weltmeisterschaft zurückgetreten war.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.