Jürgen Klopp soll Deutschland wieder stark machen. Toni Kroos ist überzeugt vom Bundestrainer, betont aber auch die Schwere der Aufgabe.

Bundestrainer Jürgen Klopp soll die deutsche Nationalmannschaft nach den enttäuschenden vergangenen Jahren zurück zu alter Stärke führen. Dass er dazu fähig ist, zeigte der 59-Jährige am Montagabend beim Gala-Auftritt gegen die Niederlande (5:0).

Rio-Weltmeister Toni Kroos weiß trotzdem, wie schwer die Aufgabe für Klopp ist.

Toni Kroos äußerte sich positiv zu Jürgen Klopp Toni Kroos äußerte sich positiv zu Jürgen Klopp © IMAGO/Kirchner-Media

„Am Ende wissen wir, wie es in Deutschland ist: Die Abrechnung kommt dann wieder beim nächsten Turnier. Bis dahin wird man ihm Luft geben zu verändern“, sagte der Mitgründer der Icon League am Rande des siebten Spieltages (Die ganze Saison LIVE auf SPORT1) vor dem DFB-Spiel gegen Oranje. Das nächste große Turnier für das DFB-Team ist die Europameisterschaft 2028 in Großbritannien und Irland.

Toni Kroos von Jürgen Klopp überzeugt

Die ersten Veränderungen in der Mannschaft seien aber bereits jetzt zu erkennen. „Das sieht man jetzt am Kader und von der Herangehensweise so ein bisschen von den Spielen“, führte der 36-Jährige aus. Klopp hatte für seine ersten vier Spiele insgesamt gleich 44 Spieler nominiert und so auch Debütanten und Neulingen früh eine Chance gegeben.

Kroos sei „jedenfalls überzeugt, dass man mit ihm sehr, sehr lange arbeiten sollte. Das hat er bewiesen bei allen seinen Stationen, dass er in der Lage ist zu entwickeln.“

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