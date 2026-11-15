Xavi will Klopp überrumpeln

Bondscoach Xavi will Jürgen Klopp überraschen. Den Begriff "Xavi-Fußball" lehnt er aber ab.

Bondscoach Xavi will Bundestrainer Jürgen Klopp im Duell der Star-Trainer überraschen. „Das ist nicht einfach, denn Klopp ist einer besten Coaches, die es gibt“, sagte der niederländische Fußball-Nationaltrainer vor dem letzten Nations-League-Gruppenspiel am Montag (20.45 Uhr) in Berlin: „Aber wir versuchen es.“

Er spüre die „historisch gewachsene Rivalität“, fühle sich inzwischen im Amt angekommen, betonte der frühere Weltklassespieler. „Es wird eine große Herausforderung, ein sehr guter Test. Sie müssen gewinnen, wir müssen also unsere Räume gut nutzen“, verriet Xavi, der bis auf den verletzt abgereisten Frenkie de Jong (FC Barcelona) alle Spieler zur Verfügung hat.

Er kann es noch selbst: Bondscoach Xavi Er kann es noch selbst: Bondscoach Xavi © picture-alliance/ANP/SID/Robin van Lonkhuijsen

Deutschland braucht einen Sieg

Deutschland wäre mit einem Sieg sicher im Viertelfinale, die Niederlande sind bereits so gut wie sicher qualifiziert. Klopp hatte sich Minuten zuvor sehr beeindruckt gezeigt vom 7:0 gegen Griechenland.

Den Begriff „Xavi-Fußball“ seines Kollegen aber will sich der Bondscoach nicht zu eigen machen. „Es geht um die Spieler. Sie sind das Wichtigste. Es ist kein Xavi-Fußball“, sagte der Spanier. „Ich versuche, sie zu überzeugen, unsere Art von Fußball zu spielen.“

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