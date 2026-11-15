Jürgen Klopp wünscht sich eine Ablösung von Präsident Gianni Infantino. Der 59-Jährige vertritt eine klare Meinung und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund.

Bundestrainer Jürgen Klopp wünscht sich einen Wechsel an der Spitze des Fußball-Weltverbandes FIFA. „Die Meinung ist einhellig, dass ein Wechsel Sinn machen könnte“, sagte Klopp vor dem Nations-League-Spiel gegen die Niederlande am Montag (ab 20.45 Uhr im SPORT1-Liveticker) in Berlin.

Mit Blick auf den umstrittenen Amtsinhaber Gianni Infantino ergänzte der Bundestrainer: „Im Sinne des Fußballs: Wir hätten ja nicht gedacht, dass es nach Sepp Blatter schlimmer kommen könnte, und tatsächlich hat es einer hingekriegt.“

Jürgen Klopps ernster Gesichtsausdruck Jürgen Klopps ernster Gesichtsausdruck © IMAGO/Kirchner-Media

Klopp: „Es sollte möglich sein, es besser zu machen“

Klopps persönlicher Wunsch: „Wenn er Infantino geht, wäre es cool, wenn es der Nächste irgendwie besser machen könnte. Ich glaube, es sollte möglich sein, es besser zu machen. Leute an einen Tisch zu kriegen, großartige Fußballevents zu organisieren.“

Die Wahl des Präsidenten des Weltverbands erfolgt im März 2027. Die Europäische Fußball-Union (UEFA) will Infantino stürzen, am Mittwoch endet die Frist zur Nominierung von Kandidaten. „Es gibt bestimmt Leute, denen die Zukunft des Fußballs am Herzen liegt und die kein finanzielles Interesse haben. Wenn die sich zusammenfinden würden, wäre das absolut hilfreich“, sagte Klopp.

Einordnend merkte der 59-Jährige an: „Ich habe die WM verfolgt. Ich verfolge Fußball seit vielen Jahren. Es gibt Leute, die sich viel besser auskennen als ich.“ Dabei wandte er sich auch an die anwesenden Journalisten: „Ich kriege von euch nur das Endprodukt mit. Ist es denn so schlimm, wie es gemacht wird, oder nicht? Das kann ich alles nicht hundertprozentig einschätzen.“

DEINE MEINUNG

Massive Kritik an FIFA-Präsident Infantino

Selbst der frühere Präsident Blatter, auf den Klopp am Sonntag auch anspielte, hatte Infantino jüngst in einem Interview mit dem Spiegel massiv kritisiert und dabei sogar dessen geistige Verfassung infrage gestellt.

Den schärfsten Angriff formulierte der Schweizer im Zusammenhang mit dem inzwischen gescheiterten Vorhaben, Anteile an den Vermarktungsrechten der Fußball-WM an eine Investorengruppe um den mit Trump familiär verbandelten Joshua Kushner zu verkaufen. „Infantino kennt keine Grenzen mehr. Er begreift das alles nicht. Ich meine, vielleicht sollte man Infantino einmal in die Psychiatrie schicken“, sagte Blatter.

Bislang kündigten einzig der Schweizer Ex-Profi Ramon Vega und der Japaner Kozo Tashima eine Gegen-Kandidatur an. DFB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke schloss zuletzt nicht aus, dass die UEFA auch Tashima unterstützen könnte. „Alles im Leben ist eine Frage der Alternative“, sagte Watzke im Interview mit RTL/Sky.

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)