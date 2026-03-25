SID 25.03.2026 • 06:49 Uhr Geht es nach Pierre Littbarski, Weltmeister von 1990, gehören sowohl Said El Mala als auch Lennart Karl in den deutschen WM-Kader.

Pierre Littbarski rechnet im WM-Aufgebot von Bundestrainer Julian Nagelsmann fest mit den Jungstars Said El Mala und Lennart Karl. „Auf alle Fälle sind es zwei grandiose Spieler und ich gehe davon aus, dass beide dabei sind“, sagte der Weltmeister von 1990 dem SID: „Ich glaube einfach, dass es zu den beiden als Spieler, die ein Spiel drehen können, nicht viele Alternativen auf diesen Außenpositionen gibt.“

Der 18 Jahre alte Karl ist bei den Länderspielen in der Schweiz (27. März) und drei Tage später gegen Ghana erstmals im DFB-Aufgebot. Der 19 Jahre alte El Mala wurde nach seiner erstmaligen Berufung im vergangenen November lediglich für die U21 nominiert. Der Top-Scorer des 1. FC Köln (14 Torbeteiligungen in 27 Einsätzen) blieb auf Abruf – auch nach der Absage vom Stuttgarter Flügelspieler Jamie Leweling.

El Mala „liefert ab, die Zahlen sind gut, Assists sind gut, Tore sind gut, und ich glaube, dass der auch noch die nötige Energie hat, um den FC zum Klassenerhalt zu schießen“, sagte Littbarski (65). Bei Karl sei es wiederum „sensationell, wie ein Junge, der 18 Jahre ist, wie frech der auftritt und wie reif der schon ist. In jungen Jahren habe ich mehr noch gedaddelt als er. Karl spielt also sehr klar.“

Littbarski: Karl und El Mala als „Geheimwaffe“?

Das Gute sei auch: „Die sind international noch nicht so bekannt. Vielleicht ist das die Geheimwaffe und vielleicht spielen sie sich ja sogar in die erste Elf rein. Das kann alles passieren.“

Von Karl will Nagelsmann zunächst seine „jugendliche Unbekümmertheit sehen“, El Mala wiederum freut sich laut Antonio Di Salvo auch auf die U21.