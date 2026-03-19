Kurioser Vergleich: Karl wie Odonkor?

Jakob Lüers 19.03.2026 • 21:34 Uhr Lennart Karl könnte mit Deutschland im Sommer zur WM reisen. CSU-Chef Markus Söder erklärt, warum das Bayern-Talent wichtig werden könnte – und erinnert dabei an David Odonkor.

Bayern-Juwel Lennart Karl ist erstmals für die deutsche Nationalmannschaft nominiert worden. Reist der 18-Jährige auch mit dem DFB-Team im Sommer zur WM? Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat sich genau dafür ausgesprochen und Karl dabei mit David Odonkor verglichen.

„Ja, glaube ich, wär ne gute Idee“, betonte der CSU-Politiker, angesprochen auf einen WM-Platz für Karl, in der Sky-Sendung „Triple“. „Ich finde, dass Karl einer dieser Individualisten ist, der der ganzen Mannschaft ein neues Element geben kann“, befand Söder.

Unterschiedsspieler? Söder zieht wilden Karl-Vergleich

Seine Meinung untermauerte der Ministerpräsident mit einem durchaus kuriosen Vergleich: „Ich erinnere mich an die WM 2006, wo Odonkor – ich glaube, Lennart Karl ist eigentlich viel stärker als Odonkor – mitgenommen wurde. Da haben alle gesagt: ‚Was will der da?‘ Der hatte eine berühmte Szene gehabt, wo alle gesagt haben: ‚Super!‘ Es kann sein, dass so ein Moment dabei ist.“

Söder spielte dabei auf die legendäre Flanke von Odonkor im WM-Gruppenspiel gegen Polen an, die zum Siegtreffer von Oliver Neuville führte (90.+1). Es war seine einzige große Aktion für die DFB-Elf, nur zwei Jahre später bestritt Odonkor sein letztes Länderspiel. Er war damals 22 Jahre alt – vier Jahre älter als Lennart Karl aktuell.