Europameisterschaft: Gefängnisstrafe für Zuschauer nach rassistischen Beleidigungen gegen Sancho, Rashford und Saka

„Jonathon Best beschimpfte in einem Livestream auf Facebook die drei Spieler, die während des Spiels einen Elfmeter verschossen hatten, rassistisch. Er nutzte die sozialen Medien, um diese drei jungen Männer, die versucht hatten, ein Tor für England zu erzielen, öffentlich zu verunglimpfen. Als ein anderer User ihn aufforderte, den äußerst beleidigenden Inhalt zu entfernen, antwortete Best: ‚Es ist mein Profil, ich kann tun, was ich will‘“, beschrieb eine Sprecherin der lokalen Behörden CPS den Fall.