U21-EM: Nächster Rückschlag für Gravenberch - Mitfavorit vor dem Aus

Gastgeber Georgien überrascht erneut

Georgien gelang derweil ebenfalls in Tiflis mit einem 2:2 (0:2) gegen Belgien ein erneuter Achtungserfolg. Damit bleibt in Gruppe A nach zwei Spielen alles offen: Georgien liegt mit vier Punkten vor Belgien und den Niederlanden (je 2) sowie Portugal (1). Die zwei besten Teams jeder Gruppe erreichen das Viertelfinale.

In Gruppe B hat die Ukraine nach einem 1:0 (0:0) gegen Rumänien in Bukarest das Viertelfinale so gut wie sicher, zum Auftakt hatte es bereits ein 2:0 (1:0) gegen Kroatien gegeben. Spanien kann am Abend mit einem Sieg gegen die Kroaten das eigene Weiterkommen sowie das der Ukrainer perfekt machen.