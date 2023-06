Wie kommt Ex-Bayern-Stürmer Zirkzee wieder in die Spur?

Nur 19 absolvierte Spiele in der Serie A, dazu magere zwei Tore und zwei Assists. Die erste Saison von Joshua Zirkzee beim FC Bologna verlief nicht wirklich nach Plan. Immer wieder setzten den Niederländer kleinere Verletzungen außer Gefecht, und wenn er mal fit war, kam er an der Konkurrenz nicht vorbei.

Diesen neuen Karriereschritt hatten sich sowohl der Serie-A-Klub als auch Zirkzee selbst sicherlich ganz anders vorgestellt. Der 22-Jährige wechselte vor der Saison für eine Ablöse von 8,5 Millionen Euro fest vom FC Bayern München nach Norditalien. Verbunden mit der Hoffnung, sich endlich als Stürmer in einer europäischen Top-5-Liga zu etablieren.

Schließlich hatte der Niederländer in der vorhergegangenen Saison 2021/22 mit starken Leistungen geglänzt. Seine einjährige Leihe vom deutschen Rekordmeister an den RSC Anderlecht schloss er mit 18 Toren und 13 Vorlagen durchaus bemerkenswert ab - und hegte auch bei Bayern die Hoffnung, einen kompletten Mittelstürmer in den eigenen Reihen zu haben.

Zirkzee schließt Bologna-Abschied nicht aus

Doch die Vorbereitung verlief schleppend und Bayern präsentierte mit Sadio Mané einen neuen Superstar, sodass Zirkzee einen nächsten Karriereschritt wagen wollte. Während der VfB Stuttgart, Anderlecht, Borussia Mönchengladbach, FC Fulham, Ajax Amsterdam und andere potenzielle Käufer in die Röhre schauen mussten, erhielt der FC Bologna den Zuschlag.

Doch es scheint so, als würde Italien dem 22-Jährigen nicht liegen. Bereits die Rückrunde der Saison 2020/21 hatte Zirkzee als Leihspieler bei Parma Calcio verbracht und kam in mageren vier Einsätzen auf keinen Scorerpunkt.

Eine Durchhängephase, die dem jungen Stürmer seine Karriere kosten könnte. Nach SPORT1-Informationen liebäugelt er gar mit einem Abschied aus Bologna und kann sich eine Rückkehr nach Deutschland sehr gut vorstellen.

„Ich würde lieber in Bologna spielen, aber ich bin an einem Punkt in meiner Karriere, an dem ich gerne spielen würde“, verriet er dem Nieuwsblad bei der U21-EM in Tiflis. „Meine erste Saison ist nicht so verlaufen, wie ich es mir gewünscht habe, aber ich hoffe, dass sich das ändern wird. Wir werden sehen, ob es woanders ist oder nicht.“

Lockt Kompany Zirkzee in die Premier League?

Beim Auftaktspiel in die U21-Europameisterschaft in Georgien gehörte Zirkzee ebenfalls nicht zum Stammpersonal und kam beim 0:0 gegen Belgien erst in der 77. Minute ins Spiel. Wie der Stürmer im Interview ergänzte, sei auch ein Wechsel in die Premier League eine Option - unter Berücksichtigung einer besonderen Konstellation.

Schließlich pflege er ein gutes Verhältnis zu Burnleys Erfolgscoach Vincent Kompany, mit dem er in Anderlecht erfolgreich zusammengearbeitet hatte. Der ehemalige City-Star führte den Verein aus dem Norden Englands souverän als Tabellenführer in höchste Spielklasse und könnte den Ex-Bayern-Stürmer zu sich locken.