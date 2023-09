EM-Qualifikation: Historischer Sieg für Portugal!

Rekordsieg ohne den Rekordtorjäger: Portugal hat in der Qualifikation für die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland auch ohne den gelbgesperrten Superstar Cristiano Ronaldo den höchsten Sieg seiner Verbandsgeschichte gefeiert. Die Selecao demontierte die bisherige Überraschungsmannschaft Luxemburg in Faro mit 9:0 (4:0) und thront ohne Punktverlust und Gegentor an der Tabellenspitze in Gruppe J.