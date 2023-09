US-Trip: Kniffliges Debüt als Nagelprobe für Nagelsmann

Julian Nagelsmann stürzte sich sofort in die Arbeit. Ein kurzes "Hallo" bei den DFB-Gremien, ein paar warme Worte für die Basis beim Amateurfußballkongress, was man halt so macht als neuer Bundestrainer. Sein vielleicht wichtigster Weg aber führte Nagelsmann zu Nicklas Dietrich und Krunoslav Banovcic. Beim Treffen mit den Athletiktrainern, erzählte er, wollte er sich ein Bild machen von der Fitness seiner Stars.