Dänemark und Slowenien dank Bundesliga-Power auf EM-Kurs

Die dänischen Fußballer nehmen dank Bundesliga-Power Kurs auf die EM in Deutschland. Das Team von Trainer Kasper Hjulmand bezwang den bislang überraschend starken Außenseiter Kasachstan souverän mit 3:1 (3:0) und bleibt mit 16 Punkten in Gruppe H auf einem Qualifikationsplatz .

Der Wolfsburger Jonas Wind (36.) sowie Hoffenheims Robert Skov (45.+1, 48.) mit seinem ersten Länderspiel-Doppelpack seit vier Jahren trafen in Kopenhagen, ehe Yan Worogowski (58.) den Endstand herstellte.

Slowenien macht großen Schritt

Dank des Leipzigers Benjamin Sesko machte auch Slowenien einen großen Schritt zur ersten EM-Teilnahme seit 2000. Das Team von Trainer Matjaz Kek bezwang den direkten Kontrahenten Finnland in Ljubljana mit 3:0 (2:0) und liegt gleichauf mit Dänemark an der Spitze. Sesko gelang vor der Pause ein Doppelpack (16., Foulelfmeter und 28.), Erik Janza (90.+2) sorgte in der Nachspielzeit für den Endstand.