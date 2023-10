EM-Quali: Belgiens Talentschmiede auf dem Weg zur nächsten Goldenen Generation?

Die seit Jahren auf allerhöchstem Niveau spielende „Goldene Generation“ von Belgien konnte sich bislang nicht krönen. Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Romelu Lukaku oder Torhüter Thibaut Courtois mussten sich in den entscheidenden Turnier-Momenten geschlagen geben, zuletzt enttäuschte das Team komplett beim Vorrunden-Aus bei der Winter-Weltmeisterschaft in Katar .

Tedesco tritt nach Traumstart auf die Euphoriebremse

Das ist ihm in seinen ersten Monaten bisher gut gelungen - trotz des Wirbels um Star-Keeper Courtois, aus dem sich ein echter Zoff entwickelte . Mit fünf Siegen und einem Remis in den ersten sechs Partien liest sich die Bilanz von Tedesco sehr gut. Der Coach trat dennoch auf die Euphoriebremse: „Der Start war gut – aber noch haben wir nichts erreicht. Noch sind wir nicht für die EM qualifiziert. Das ist das erste große Ziel.“

Dafür benötigen die Roten Teufel noch einen Sieg. Am Freitag steht das Duell mit Österreich mit Ralf Rangnick, Tedescos Landsmann an der Seitenauslinie, an (ab 20.45 Uhr im SPORT1 -Liveticker ). Die beiden Mannschaften belegen punktgleich die Ränge eins und zwei, wären somit beide für die Europameisterschaft 2024 qualifiziert.

Großer Respekt vor Rangnick: „Ein herausragender Trainer“

„Ich schätze Ralf Rangnick extrem . Er ist ein herausragender Trainer, das zeigt er auch jetzt wieder in Österreich“, betonte Tedesco voller Respekt: „Das ist eine richtig, richtig gute Mannschaft, die über ein starkes Kollektiv, aber auch exzellente Einzelspieler verfügt.“ Dies gilt auch für Belgien. Das 11,6-Millionen-Einwohner-Land hatte nach dem verkorksten Auftritt in Katar einen großen Umbruch zu bewältigen.

Von der Elf, die im letzten Gruppenspiel mit einem torlosen Remis gegen Kroatien enttäuschte, standen zuletzt beim 5:0-Sieg gegen Estland nur noch vier Spieler in der Startelf. Vor allem die großen Talente Jeremy Doku, Amadou Onana, Zeno Debast oder Lois Openda streben Schritt für Schritt nach vorne und wollen immer wichtiger werden. „Goldene Generation 2.0″? Der Brunnen mit hochbegabten Nachwuchskickern, er versiegt in der europäischen Talenteschmiede Belgien offenbar nicht.

Tedesco verrät, warum die Nachwuchsarbeit in Belgien gut klappt

Als Hannes Wolf sein neues Jugendkonzept vorstellte, wurde neben Frankreich und England auch das Nachbarland als leuchtendes Beispiel genannt, an dem sich Deutschland orientieren möchte. „Ich will da gar keine Vergleiche anstellen, weil es in jedem Land unterschiedliche Parameter gibt, die darauf Einfluss haben. Was ich generell sagen kann: Die Nachwuchsarbeit in Belgien ist wirklich gut“, stellte Tedesco dazu klar und führte aus: „Es wird viel Wert auf die spielerische und technische Entwicklung gelegt. Deshalb ist es auch kein Zufall, dass es hier sehr viele gute Eins-gegen-eins-Spieler gibt.“