"Jetzt hilft nur noch beten“ - Italien zwischen Wettskandal und EM-Zittern

„Jetzt hilft nur noch beten“, schrieb die Zeitung Corriere dello Sport am Mittwoch und meinte die Qualifikation für die EM 2024, die nach dem 1:3 in England auf wackeligen Beinen steht.

Zum zweiten Mal in Folge könnte Italien ein großes Turnier verpassen - für die Titelgeschichte der Gazzetta dello Sport reichte selbst das am Mittwoch aber nicht. Denn der Skandal um illegale Wetten, in den - mindestens - drei Nationalspieler verwickelt sind, wühlt die Tifosi noch weitaus mehr auf als das Schicksal der Nationalelf.

„Heftige Drohungen erhalten“

Der am Dienstag für sieben Monate gesperrte Nicolo Fagioli von Juventus Turin etwa soll als Folge seiner Spielsucht Schulden in Höhe von drei Millionen Euro angesammelt haben. Dies hat der 22-Jährige laut italienischen Medien der ermittelnden Turiner Staatsanwaltschaft gestanden.

„Die EM steht auf der Kippe“

Als wäre das alles nicht genug, steht die Nationalmannschaft sportlich unter enormen Druck. Nach der Niederlage in Wembley fiel Italien auf Rang drei hinter die Ukraine zurück. Am 17. November muss nun im Heimspiel gegen Nordmazedonien ein Sieg her, damit drei Tage später in Leverkusen im „Endspiel“ gegen die Ukraine ein Remis reicht.